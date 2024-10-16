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Denizli Valisi Coşkun, OSB Yönetimini Tebrik Etti

Denizli Valisi Coşkun, OSB Yönetimini Tebrik Etti
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Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli OSB Yönetim Kurulu'na tebrik ziyaretinde bulunarak sanayicileri destekleme ve bölgesel kalkınma vurgusu yaptı. Ziyarette, Teknopark ve çevresel projeler hakkında bilgiler verildi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı ve Yönetim Kurulu'na tebrik ziyaretinde bulunarak devraldıkları görevde başarılar diledi. Vali Atik, "sanayicilerimizi desteklemek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sunmak, dünya dinamiklerini yakalamakla birlikte rekabet gücümüzü daha da arttırmak hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarette Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'u, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Osman Uğurlu ve Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalcan Sirkeci, Mehmet Çalışkan ve İsmail Aslan, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş ağırladı. Ziyarette, Denizli OSB'ye kazandırılması planlanan Teknopark projesi ile Arıtma Tesisi ve İleri Arıtma Tesisi ve GES projeleri konuşuldu. DOSTEK Koleji'nin Denizli'de eğitim alanındaki başarılarının vurgulandığı görüşmede Vali Coşkun, başta Denizli OSB Yönetimi olmak üzere, DOSTEK Koleji öğretmen ve öğrencilerini de başarılarından dolayı tebrik etti.

"Yönetim Kurulunuzun bölgeye yönelik yatırımlarını takdir ediyoruz"

Denizli OSB Yönetimine devraldıkları görevde başarılar dileyen Vali Ömer Faruk Coşkun, "Denizli Organize Sanayi Bölgemiz, şehrimizde sanayinin kalbi konumundadır. Bölgemizde gerçekleştirilen her bir yatırım sanayicimize, kentimize ve ülkemize büyük bir değer katmaktadır. Bölge Müdürlüğü olarak sanayiciyi birçok imkanla buluşturduğunuz gibi, Denizli OSB istihdam konusunda da adeta bir cazibe merkezi durumunda. Yönetim Kurulunuzun bu anlamda hayata geçirdiği yatırımları ve projelerinizi takdirle takip ediyoruz. Denizli Valiliğimiz ve Organize Sanayi Bölgemizin işbirliğinde; sanayicilerimizi desteklemek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sunmak, dünya dinamiklerini yakalamakla birlikte rekabet gücümüzü daha da arttırmak hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sanayicilerimiz için önemli adımlar atıyoruz"

Başkan Derya Baltalı ise ziyarette Vali Ömer Faruk Coşkun'a, Denizli OSB'de gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verdi. Sanayicilerin taleplerini karşılamak ve gelişimlerine katkı sunacak her türlü çalışmayı gerçekleştirmek adına Denizli OSB Yönetimi olarak gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Başkan Derya Baltalı, "Valimize nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz. Denizli OSB, yalnızca bir üretim merkezi değil, aynı zamanda sanayicilerimizin rekabet gücünü artıracak projelerin hayata geçirildiği bir ekosistem. Yeni teknolojilerin sanayicilerimizle buluşturulması ve sürdürülebilir üretim yöntemleri konusunda önemli adımlar atıyoruz. Dünyanın da içinde bulunduğu ekonomik şartlar, günümüzde sanayicilerimizi daha gelişmiş ve sürdürülebilir çözümler üretmeye yönlendiriyor. Bu zorlu süreçte sanayicilerimizin yanında olmak ve onlara destek vermek adına gerçekleştirilecek her türlü çalışmanın öncüsü olmaya hazırız. Yerel yönetimlerimizle işbirliği içinde bunu başaracağımıza inanıyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ömer Faruk Coşkun Yerel Haberler denizli Ekonomi Yaşam OSB

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