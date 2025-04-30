Denizli Valisi Coşkun'dan 1 Mayıs Mesajı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle bir mesaj yayımlayan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Milletimizin refahı, kalkınması ve güçlü yarınlara ulaşması için alın teri döken emekçilerimizin fedakarlıkları toplum hayatımızda her zaman saygıdeğer ve vazgeçilmez bir yere sahiptir" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü sebebiyle Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun bir mesaj yayımladı. Alın teriyle geçimini sağlayan, emeğiyle hayatını kazanan, Türkiye'nin kalkınması için katkıda bulunan işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirten Vali Coşkun, "Milletimizin refahı, kalkınması ve güçlü yarınlara ulaşması için alın teri döken emekçilerimizin; maden ocaklarından atölyelere, tarlalardan fabrikalara kadar uzanan fedakarlıkları, toplum hayatımızda her zaman saygıdeğer ve vazgeçilmez bir yere sahiptir. Çalışanlarımızın emeğinin karşılığını en iyi şekilde alabilmesi için devletimiz, çalışma hayatını geliştirme ve yaşam standartlarını yükseltme konusundaki gayretlerine devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, alın teriyle hayatımıza değer katan tüm işçi kardeşlerimize çalışma hayatlarında sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın; emeğiyle var olan, üreten ve ülkemizin gücüne güç katan emekçilerimiz arasında dayanışma ruhunu pekiştirmesini, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ