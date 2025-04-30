Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı

Borsa İstanbul operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı

Güvenlik kamerasına bant atan isim de tutuklular arasında
Pervin Buldan üzüntüden çöktü

Pervin Buldan üzüntüden çöktü
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı

Telefonundaki uygulamayı gören polis saklandığı yerde böyle yakaladı

Denizli Valisi Coşkun'dan 1 Mayıs Mesajı

Denizli Valisi Coşkun'dan 1 Mayıs Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, emekçilerin fedakarlıklarının toplum hayatındaki önemine vurgu yaparak, işçilerin 1 Mayıs'ını kutladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle bir mesaj yayımlayan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Milletimizin refahı, kalkınması ve güçlü yarınlara ulaşması için alın teri döken emekçilerimizin fedakarlıkları toplum hayatımızda her zaman saygıdeğer ve vazgeçilmez bir yere sahiptir" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü sebebiyle Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun bir mesaj yayımladı. Alın teriyle geçimini sağlayan, emeğiyle hayatını kazanan, Türkiye'nin kalkınması için katkıda bulunan işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirten Vali Coşkun, "Milletimizin refahı, kalkınması ve güçlü yarınlara ulaşması için alın teri döken emekçilerimizin; maden ocaklarından atölyelere, tarlalardan fabrikalara kadar uzanan fedakarlıkları, toplum hayatımızda her zaman saygıdeğer ve vazgeçilmez bir yere sahiptir. Çalışanlarımızın emeğinin karşılığını en iyi şekilde alabilmesi için devletimiz, çalışma hayatını geliştirme ve yaşam standartlarını yükseltme konusundaki gayretlerine devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, alın teriyle hayatımıza değer katan tüm işçi kardeşlerimize çalışma hayatlarında sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın; emeğiyle var olan, üreten ve ülkemizin gücüne güç katan emekçilerimiz arasında dayanışma ruhunu pekiştirmesini, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.