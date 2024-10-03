Denizli Ticaret Odası, Fransa'nın Paris'inde İnşaat Fuarına Katıldı

Denizli Ticaret Odası (DTO), farklı sektörlerde uluslararası fuarlara katılım sağlamaya devam ediyor. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerinden oluşan 45 firması ile, Fransa'nın Paris şehrinde 2 yılda bir düzenlenen BATİMAT Paris Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarına katıldı.

1500 civarında firmanın stant açtığı BATİMAT Paris Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı, inşaat sektöründe yer alan ziyaretçilerine, A'dan Z'ye tam anlamıyla cevap veren ürün ve firma çeşitliliği sunuyor. Paris Expo Porte de Versailles Fuar Alanında 30 Eylül-3 Ekim tarihlerinde açık kalan fuar, bölgesel olarak bakıldığında sirkülasyonu ve hacmi olarak büyüklüğü ile liste başında bulunan önemli bir organizasyon. DTO'nun fuar heyetine, DTO Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Taştan ile DTO Meclis Üyesi Halil İbrahim Satır ve DTO 29'uncu Meslek Komitesi Başkanı Fatih Aydın eşlik etti.

DTO Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Taştan, Fransa'daki fuara, odalarının organizasyonu ile Denizli'den meslek mensupları olarak heyet halinde ilk defa katıldıklarını söyledi. Taştan, "Bu fuar, özellikle bu bölgedeki ve çevre ülkelerdeki katılımcıların da katkısıyla gerçekten çok ciddi büyük bir organizasyon haline gelmiş. İnşaat malzemeleri sektöründekiler ile müteahhit katılımcılar için de oldukça verimli geçiyor. B2B toplantıları, iş görüşmeleri ve bağlantılar yapılıyor. Güzel AR-GE çalışmaları yapılmış, burada onları da görme imkanı bulduk. Bu fuar organizasyonunu düzenleyen başta başkanımız Sayın Uğur Erdoğan olmak üzere tüm oda çalışanlarımıza ve katılım sağlayan meslektaşlarımızla üyelerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DTO Heyeti yeni uygulamalar hakkında bilgi aldılar

Heyet, Paris Expo Porte de Versailles Fuar Alanındaki iş görüşmeleri ile diğer firmalarla temaslarını ve incelemelerini tamamlamasının ardından 1996 yılında kurulmuş bir aile şirketi olan DELTA SUD'u ziyaret etti. 150 personeli ile dış cephe kaplamaların da uzmanlaşmış firmanın çalışanlarının yüzde 20'si Türk, yüzde 7'si Fransız, kalanı ise diğer uluslardan oluşuyor. Yıllık cirosu 20 milyon euro civarında. Bugüne kadar 5 binin üzerinde projesini tamamlayan firma, Fransa'nın her yerinde iş yapıyor. DTO heyeti, firmanın sahiplerinden Kadir Bayram'ın eşliğinde, Paris'in en büyüklerinden biri olan yeni projesini yerinde inceledi; uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

DELTA SUD firması, iş portföyü oldukça geniş, kamu binaları ile AVM'lere kadar çeşitli toplu yaşam alanlarına ve iş yeri ve konutların yer aldığı büyük binalar gibi tüm inşaat tiplerinde iş yapıyor. DTO Meclis Başkan Yardımcısı Taştan, kendilerini ağırlayan firmanın sahibi Bayram'a, ziyaretlerinin sonunda, DTO fuar heyeti adına Denizli Horozu plaketi takdim ederek teşekkür etti.

"İhracatta, yeni pazar ve sektör arayışımız son sürat devam ediyor"

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, dünyanın dört bir tarafında farklı sektörlerdeki en büyük uluslararası fuarlara giderek üyelerinin yenilikler ve son teknolojiyi yerinde görüp takip etmesini sağladıklarını söyledi. Başkan Erdoğan, "Bu sayede, sektörel çeşitliliği artırma hedefimizi ve yeni pazar arayışımızı kesintisiz sürdürüyoruz. İkili iş görüşmeleri sağlayıp üyelerimizin müşteri portföyünü genişletmelerine fırsat tanıyoruz. İhracatçı firmalarımızın sayısını artırmaya çalışıyoruz. Gittikleri ülkelerde örnek ve büyük işletmeleri gezip iş yapış şekillerini ve imkanlarını inceliyorlar ve gittikleri fuarlardan, yeni fikirler ile geri dönüyorlar. Bu da bizi sevindiriyor. Yapı ve inşaat sektöründe, Denizli tarihinde ilk kez Fransa'ya yönelik sektörel faaliyet gerçekleştiren oda olmanın da gururunu yaşıyoruz" dedi. - DENİZLİ