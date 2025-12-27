Denizli ekonomisi yılı güçlü verilerle kapatıyor

Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) aylık olağan meclis toplantısında konuşan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, meclis üyeleriyle Denizli ekonomisine ilişkin güncel verileri paylaştı. Odalarının evrak bazında geçen yıla oranla işlem hacminde yüzde 40'lık artışa ulaştığını açıkladı. Üstün emek ve gayretlerinden dolayı üyeleri ile odalarının çalışanlarına teşekkür etti ve yeni yıllarını kutladı. Bu arada, odadaki görevlerinde 10, 20 ve 30 yılı geride bırakan meclis üyelerine de birer plaket ile teşekkür edildi.

Denizli Ticaret Odası Meclisi'nin aralık ayı toplantısı Meclis Başkanı Salih Sarıkaya'nın idaresinde gerçekleştirildi. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, odalarının faaliyetleri ve sosyoekonomik gelişmelerle ilgili yaptığı aylık değerlendirme konuşmasında, iş dünyasının genel gidişatına ilişkin göstergelerden de bahsetti. Karşılıksız çek sayısında önemli bir gerileme yaşandığına dikkat çekti. Ekim ayında karşılıksız çek sayısının bir önceki aya göre yüzde 27,16 azaldığını, tutar bazında da yüzde 18,78'lik bir düşüş gerçekleştiğini kaydetti.

DTO'nun üye sayısı, artmaya devam ediyor

Başkan Erdoğan, meclis üyelerini DTO'nun üye yapısı hakkında da bilgilendirdi. Son bir ayda 138 yeni üye kaydettiklerini, 53 firmanın ise kaydını sildirdiğini, 9 firmanın da tasfiye sürecine girdiğini belirtti. Kasım ayı sonu itibarıyla odalarının üye sayısının 23 bin 364'e ulaştığını ve yüzde 4,35 artışla son bir yılda 974 yeni üye kazandıklarını da açıkladı.

Denizli 16. sırada

Konuşmasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine de değinen Başkan Erdoğan, yılın ilk 10 ayında kurulan 253 gerçek kişi statüsündeki işletme ile Denizli'nin iller arasında 16'ncı sırada yer aldığını söyledi. Ayrıca, firma kuruluş ve terkinlerine ilişkin verileri de paylaşan Erdoğan, yılın ilk 11 ayında en fazla firma kaydının ikamet amaçlı binaların inşaatı, e-ticaret, gayrimenkul aracılık hizmetleri, ev tekstili toptan ticareti ile bakkal ve marketlerde perakende ticaret alanlarında gerçekleştiğini aktardı. Aynı dönemde en fazla firmanın terkin edildiği sektörler arasında ise e-ticaret faaliyetlerinin ilk sırada yer aldığını vurguladı. Oda olarak 11 aylık süreçte 772 sayısal takograf ve 571 K belgesi düzenleyip verdiklerini, 310 iş makinasını tescil ettiklerini ve 249 da kapasite raporunu onayladıklarını söyledi. Bunların yanı sıra 11 ayda 39 ekspertiz raporu, 14 yerli malı belgesi ve 4 levhaya kayıtlı sigorta acentesi belgesi verdiklerini de belirten Başkan Erdoğan, gelen 6.476 evraka karşılık 27.423 evrak düzenlendiğini ve işlem hacminde geçen yıla göre yüzde 40,06'lık artış yaşandığını ifade etti.

Tekstil ve ham maddeleri ile hazır giyim ve konfeksiyondaki düşüş, yüzde 2,5 ile yüzde 3,5 arasında

Değerlendirmesinde dış ticaret verilerine de yer veren DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli'nin Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) kayıtlarına göre 11 aylık dönemde 4 milyar 275 milyon 6 bin dolarlık ihracata imza attığını belirterek ihracatta yıllık bazda yüzde 6'lık bir artış yakalandığını vurguladı. İhracat yapılan ülkeler arasında Birleşik Krallık'ın ilk sırada yer aldığını da kaydeden Başkan Erdoğan, bu ülkeyi Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Almanya, Hollanda ve Fransa'nın izlediğini açıkladı. Sektörel bazda değerlendirildiğinde tekstil ve hammaddelerinde yüzde 3,36, hazır giyim ve konfeksiyonda da yüzde 2,54 bir daralma yaşandığını, bunlara karşılık diğer öne çıkan sektörler olan elektrik ve elektronik, demir ve demir dışı metaller, çelik ve madencilik ürünlerinde ise yüzde 4,21 ile yüzde 15,14 arasında değişen artışlar görüldüğünü dile getirdi.

Erdoğan, Denizli'nin ithalatının ise yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,53 azalarak 1 milyar 719 milyon 837 bin dolarda kaldığını söyledi. Denizli'nin en fazla ithalat yaptığı ülkelerin ise Bulgaristan, Kazakistan, Çin, Özbekistan ve Ukrayna olduğunu belirtti.

10, 20 ve 30 yılı dolduranlar, unutulmadılar

Yılın son meclis toplantısında DTO'nun idari yapıları olan Meslek Komiteleri ile DTO Meclisi'ne seçilerek aldıkları görevlerde 10, 20 ve 30 yılı dolduran mevcut yönetimlerdeki üyelere birer teşekkür plaketi takdim edilerek hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi. Başkan Erdoğan ile meclis üyeleri ayrıca, DTO'daki hizmet süresinin 31'inci yılına giren Meclis Başkanı Salih Sarıkaya'nın doğum gününü de kutladılar. - DENİZLİ