Denizli Tekstil Temsilcileri Şam Fuarında

DENİZLİ (İHA) – Denizli tekstil sektörünün temsilcileri, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen 62. Uluslararası Şam Fuarında yerini aldı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) ortak stant alanı ile fuara katılım sağlıyor. Fuarla eş zamanlı olarak aynı zamanda Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türk iş insanlarından oluşan geniş bir ticaret heyeti de fuar kapsamında Şam'da yer alıyor. Genel Sekreterimiz Uğur Dayıoğlu'nun katılım sağladığı etkinliklerde iki ülke arasındaki işbirliği fırsatları değerlendiriliyor.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, şunları söyledi:

"Ortadoğu'nun en köklü fuarlarından biri olan Uluslararası Şam Fuarı'nda, ihracatçı birliklerimizle birlikte ortak stant alanında yerimizi aldık. Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerin yeniden canlanması ve işbirliğinin güçlenmesi, bölgemiz ihracatçısı için de yeni kapılar açıyor. 62. kez kapılarını açan bu fuarın, Türkiye ve Suriye arasındaki ticari bağları derinleştirmesine ve kalıcı işbirliklerine zemin hazırlamasına inanıyor, tüm katılımcılar için verimli geçmesini diliyorum"

Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 4,8 büyüdü

Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 4,8 büyüdü

Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Memişoğlu, "Ülkemizin ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Bilindiği üzere ilk çeyrekte ülkemiz ekonomisi yüzde 2,3 oranında büyümüştü. İkinci çeyrek verilerine göre ise beklenenin üzerinde bir büyüme ile yüzde 4,8 artış kaydedildi. Şu an ülkemizde enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para ve maliye politikalarına rağmen gerçekleşen bu büyüme trendini olumlu olarak nitelendirebiliriz. Tabii ki, büyüme rakamları açıklandığında bizim irdelediğimiz ilk konu ihracatın katkısı oluyor. 2025 yılının ikinci çeyreğinde; mal ve hizmet ihracatı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,7, ithalatı ise yüzde 8,8 arttı. Net ihracatın büyümeye etkisi ise negatif 1,4 puan oldu. Kısacası, 2025 yılı ikinci çeyrek verilerinde, mal ve hizmet ihracatı artışını sürdürse de ithalattaki yüksek oranlı artış nedeniyle dış ticaretin büyümeye katkısının sınırlı kaldığını görüyoruz. Büyümenin ana kaynağını iç talep oluşturuyor. Dikkat çeken bir diğer husus ise; işgücü ödemelerinin 2025 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 42,0 oranında artması. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı ise yüzde 38,4 oldu. Her zaman değindiğimiz gibi, işgücü maliyetlerimiz rekabet ettiğimiz ülkelere kıyasla sanayicileri en çok zorlayan gider kalemi haline gelmiş durumda. Ülkemizin büyüme rakamlarının artış kaydetmesi bizler için sevindirici bir haberken önümüzdeki çeyrekte ihracatımızın büyümeye katkısının pozitif olmasını temenni ediyoruz" dedi.