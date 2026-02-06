Denizli OSB'de 'Dijital Dönüşüm' paneli gerçekleşti
Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan panelde, sanayiciler ve firma çalışanları, yalın dönüşüm ve dijitalleşme konularında bilgi edindi. Uzmanlar, maliyet azaltma ve rekabetçiliği koruma yöntemlerini paylaştı.
Denizli Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde; trex, LeanViser ve oneri.io – Sürekli İyileştirme Çözümü iş birliğiyle "İnsan, Yalın, Dijital Dönüşüm Yolculuğu" konulu panel düzenlendi.
Denizli OSB Konferans Salonu'nda gerçekleşen, sanayicilerin ve firma çalışanlarının katıldığı panelde konuşmacı olarak yer alan; Yalın Danışman LeanViser Kurucusu Can Yükselen, Askon Demir Çelik Bilgi Sistemleri Müdürü Hakan Yurdoğlu, Aran Tekstil Üretim ve İhracat Müdürü Tekstil Mühendisi Mehmet Akbıyık, Adm Elektrik Dağıtım Ar-Ge Müdürü Seyit Cem Yılmaz; kriz dönemlerinde maliyet azaltmak: yalın dönüşüm ile rekabetçiliği korumak, veriden karara: akıllı fabrika yolculuğu, tekstil işletmelerinde çevik, esnek, verimli yapı kurmak, enerji sektöründe teknoloji ve inovasyon yolculuğu konularında katılımcıları bilgilendirdi.
Panel sonunda gerçekleştirilen yarışmada kazanan katılımcılara hediyeleri takdim edildi. - DENİZLİ