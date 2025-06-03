Denizli'nin Mayıs İhracatı En Yüksek Seviyeye Ulaştı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Mayıs ayı ihracatı, Haziran 2022'den bu yana en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıp yüzde 8,3 artışla 448 milyon dolar oldu.

Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı. Ülkemiz ihracatı mayısta yüzde 2,7 artışla 24,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı mayıs ayında yüzde 8,3 artışla 448 milyon dolar oldu. Denizli İhracatçılar Birliğince kayda alınan ihracat ise yüzde 2,3 azalışla 339 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında yakalanan 450 milyon dolarlık aylık ihracat, Haziran 2022' den beri ulaşılan en yüksek aylık ihracat değeri olarak kayıtlara geçti. Ocak-Mayıs döneminde ise Denizli ihracatı yüzde 8,7 artışla 1 milyar 950 milyon dolar seviyesini geride bıraktı.

Denizli'nin ihracatta ülke genelindeki 9. sıradaki konumunu koruduğu belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Yılın ilk 5 aylık verileri, 2025 yılının tamamı için koyduğumuz hedefe emin adımlarla yürüdüğümüzü gösteriyor. Euro/dolar paritesinin 1,14 seviyelerinde seyretmesi ihracatımız adına olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. İlimizin tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 1,7 azalışla 131 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 14 artışla 93 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatı yüzde 5 artışla 70 milyon dolar, tarım ihracatı yüzde 13 artışla 33 milyon dolar, madencilik ihracatı yüzde 8 artışla 29 milyon dolar oldu. Mayıs ayında iklimlendirme sanayii sektöründe yüzde 66, meyve sebze mamullerinde yüzde 48, fındık ve mamullerinde yüzde 35, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde yüzde 27, otomotiv endüstrisinde yüzde 22 ile dikkat çeken artışlar kaydedildi" dedi.

Ülke sıralamasında zirve İngiltere'nin

Mayıs ayındaki ülke bazlı verilere değinen Memişoğlu, "İlimiz ihracatında lider konumda olan İngiltere'ye ihracatımız mayıs ayında yüzde 3 oranında artışla 59 milyon dolar olarak kaydedildi. İlimiz ihracatında ikinci sıraya yerleşen ABD'ye ihracatımız yüzde 24 artışla 46 milyon dolar oldu. İlimiz ihracatında üçüncü sırada olan İtalya'ya ihracatımız yüzde 11 artışla 40 milyon dolar olurken; ardından gelen Almanya'ya olan ihracatımız yüzde 11 azalışla 36 milyon dolar oldu. İlimiz ihracatında beşinci sırada yer alan Hollanda'ya ihracatımız ise yüzde 7 azalışla 20 milyon dolar olarak gerçekleşti" diye konuştu. - DENİZLİ