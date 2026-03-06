Denizli iş dünyası AB'nin "Made in EU" taslağını değerlendirdi

Denizli iş dünyası temsilcileri, Avrupa Birliği'nin (AB) hazırlıklarını sürdürdüğü Sanayi Hızlandırma Yasası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, AB'nin "Made in EU" politikalarındaki dönüşümü yakından takip ettiklerini belirtti.

Taslak metinde Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürürlükte bulunan Gümrük Birliği ilişkisi çerçevesinde değerlendirilmesine yönelik yaklaşımın yer almasının Türk sanayisi ve ihracatı açısından önemli ve olumlu bir gelişme olduğunu ifade eden Memişoğlu, AB'nin hem Türkiye hem de Denizli açısından en önemli ihracat pazarlarının başında geldiğini kaydetti.

Avrupa sanayisinin tedarik güvenliğini artırma ve üretimi yakın coğrafyalarda konumlandırma stratejilerinin Türkiye açısından fırsatlar sunduğunu vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği içinde üretimi teşvik eden yeni destek mekanizmaları ve sürdürülebilirlik düzenlemeleri özellikle tekstil ve emek yoğun sektörlerde rekabet baskısını artırabilecek unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle firmalarımızın yeşil dönüşüm, sürdürülebilir üretim ve katma değerli ürün geliştirme alanlarında yatırımlarını artırmaları büyük önem taşıyor. Avrupa Birliği'nin sanayi politikalarında yaşanan bu dönüşümün doğru stratejilerle yönetildiğinde Denizli ihracatı açısından önemli fırsatlar barındırdığını düşünüyoruz. Denizli, üretim gücü, ihracat deneyimi ve Avrupa pazarlarıyla kurduğu güçlü ticari bağlar sayesinde Avrupa üretim ve tedarik zincirlerinde güvenilir ve stratejik bir üretim merkezi olma konumunu daha da güçlendirebilecek potansiyele sahip."

"Birçok sektörde firmalar için önemli fırsatlar sunacaktır"

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu ise yasa tasarısının Türkiye açısından stratejik ve olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Kasapoğlu, Türkiye'nin Gümrük Birliği çerçevesinde Avrupa değer zincirinin güçlü ve tamamlayıcı bir parçası olduğunu ifade ederek, "Ülkede üretilen ürünlerin Avrupa pazarında 'Made in EU' etiketi kapsamında değerlendirilmesinin birçok sektörde firmalar için önemli fırsatlar sunacaktır." diye konuştu.

Bu taslakla Türkiye'nin Avrupa üretim ve tedarik zincirindeki yerinin teyit edildiğini belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde üretilen ürünlerin Avrupa pazarında 'AB Ürünü - Made in EU' etiketi kapsamında değerlendirilmesi birçok sektörde firmalarımız için önemli fırsatlar sunacaktır. Bu taslakla Türkiye'nin Avrupa üretim ve tedarik zincirindeki yerinin teyit edilmesi, sektörel entegrasyonun daha da derinleşmesi ve değer zincirlerimizin yeşil ile dijital dönüşümünün hızlanması beklenmektedir. Aynı zamanda ticaret hacminin büyümesi ve ihracatın artması açısından da önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Temennimiz, taslağın mevcut kazanımlarımızı koruyarak yasalaşması ve Gümrük Birliği'nin günümüz ticaret dinamiklerine uygun şekilde modernize edilmesi ile ülkemizin Avrupa sanayi ekosistemindeki konumunun daha da güçlendirilmesidir."