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Denizli İhracatçılar Birliği, Sürdürülebilir Geleceğe Denizli Tekstili Birlikte Yol Alıyor Projesini Başlattı

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Denizli İhracatçılar Birliği tarafından hazırlanan 'Sürdürülebilir Geleceğe Denizli Tekstili Birlikte Yol Alıyor' projesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu. Proje kapsamında tekstil ve konfeksiyon sektöründe sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, enerji verimliliği gibi konularda teknik eğitimler verilecek.

Denizli İhracatçılar Birliği tarafından hazırlanan "Sürdürülebilir Geleceğe Denizli Tekstili Birlikte Yol Alıyor" projesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından Güney Ege Kalkınma Ajansı'na (GEKA) sunulan "Sürdürülebilir Geleceğe Denizli Tekstili Birlikte Yol Alıyor" isimli proje, yapılan değerlendirmeler neticesinde GEKA tarafından başarılı bulundu. Projenin teknik sözleşmesi DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu ile GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan tarafından imzalandı.

'Sürdürülebilir Geleceğe Denizli Tekstili Birlikte Yol Alıyor' projesinin faaliyet çalışmaları GEKA ve DENİB tarafından tamamlandıktan sonra eğitim faaliyet planı, tarih, gün, saat ve yer bilgilerini içeren duyuru yapılarak başvurular alınacak. Proje kapsamında "Tekstil Konfeksiyon Sektöründe Sürdürülebilirlik", "Tekstil Konfeksiyon Sektöründe Döngüsel Ekonomi ve Döngüsel İş Modelleri", "Tekstil Konfeksiyon Sektöründe Yaşam Döngüsü Analizi", "Tekstil Konfeksiyon Sektöründe Enerji Verimliliği ve Yönetimi", "Tekstil Konfeksiyon İşletmelerinde Su Yönetimi", "Tekstil Konfeksiyon İşletmelerinde Atık Yönetimi ve Endüstriyel Simbiyoz", "Tekstil Konfeksiyon Sektöründe Enerji Verimliliği İyi Uygulama Örnekleri", "Karbon Ayak İzi Ölçümleme ve Raporlama", "Yenilenebilir Enerji ve Karbon Sertifikaları" ve "Enerji Verimliliği Yatırımları" konularında teknik eğitimler verilecek.

Denizli İhracatçılar Birliği olarak tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde faaliyet gösteren üye

firmaların sürdürülebilirlikle ilgili farkındalıklarını artırmak ve bilinç kazandırmak adına eğitimler düzenlediklerini belirten DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Sürdürülebilir Geleceğe Denizli Tekstili Birlikte Yol Alıyor projemizle, Denizli tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin küreselde yaşanan gelişmelere hazırlıklı olmalarını sağlanmayı hedefliyoruz. Diğer yandan söz konusu sektörlerin bilinç ve farkındalık düzeylerinin artması, en büyük pazarımız olan Avrupa'ya olan ihracatımızın sürdürülebilirliği konusunda önem arz etmektedir. İhracatın üretim, teknoloji, inovasyon, istihdam gibi kavramlarla doğrudan bağlantısı nedeniyle ilimiz ekonomisinin sürdürülebilir ve çevre dostu vizyonla gelişimi de beklenen sonuçlar arasında sıralanmaktadır" dedi.

Tekstil sektörünün Denizli için önemine işaret eden GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ise "Sanayide yeşil ve dijital dönüşüm ajansımızın öncelikli çalışma konuları arasında yer almaktadır. Denizli İhracatçılar Birliği'nin 'Sürdürülebilir Geleceğe Denizli Tekstili Birlikte Yol Alıyor' projesi, Ajansımız tarafından desteklenecek. Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm kapsamında Denizli'de işletmelerimizin kapasitesini artırmayı hedefleyen proje, tekstil sektörünün yeşil dönüşümüne katkı sunacak" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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