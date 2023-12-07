Denizli Girişimcilik Buluşması düzenlendi

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü tarafından düzenlenen Denizli Girişimcilik Buluşması, iş dünyası temsilcileri, girişimciler ve yatırımcıları bir araya getirdi. Buluşmada kitle fonlaması ve yatırım süreçleri üzerine bilgiler paylaşıldı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Denizli Girişimcilik Buluşması" iş dünyası temsilcileri, girişimciler ve yatırımcıları bir araya getirdi.

Denizli OSB konferans salonunda gerçekleştirilen ve açılış konuşmasını Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necip Filiz'in yaptığı Denizli Girişimcilik Buluşması'nda girişimcilerin konuşmaları ve sunumları, Fongogo ile Kitle Fonlaması, Fongogo ile Yatırımın Vergisel Avantajları ana başlıkları altında bilgiler paylaşıldı. Üzüm Teknoloji Ltd. Şti. Kurucu - Genel Müdürü Sadık Önal ile WEGS Yazılım Genel Müdürü Hakan Bulgurlu ve Fongogo Genel Müdürü Serkan Bağçe sunumlarını gerçekleştirdi.

Kitle fonlaması ve yatırım süreçleri üzerine geniş kapsamlı bilgilendirme konuşması yapan Serkan Bağçe, girişimciliğin, yenilikçiliğin ve sonsuz insan kapasitesinin kolektif irade ile desteklenmesiyle hayallerin gerçekleşmesini sağlamak ve bu sayede toplumsal kalkınmaya ön ayak olmak amacında olduklarını belirtti. Serkan Bağçe, "Kitle fonlaması ile yatırım alan girişimler müşteri kitlesi oluşturup pazar validasyonu sağlamaktadırlar. Bu nedenle fon yatırımlarımızı kitle fonlaması ile pekiştirerek girişimin hızlı ivmelenmesini sağlıyoruz. Ayrıca kitle fonlaması alan şirketlerin belli raporlama yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülükler şirketin aldığı yatırımı doğru şekilde kullanmasını sağlamak yönündedir" dedi. - DENİZLİ