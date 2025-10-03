Denizli Eylül İhracatı Yüzde 0,7 Azaldı

DENİZLİ (İHA) – Denizli Eylül ayı ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azalışla 393 milyon dolar oldu.

Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı. Açıklanan rakamlara göre, ülke ihracatı Eylülde yüzde 3 artışla 22,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Denizli ihracatı da Eylül ayında yüzde 0,7 azalışla 393 milyon dolar oldu. Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat ise yüzde 0,9 azalışla 304 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde ise Denizli ihracatı yüzde 7,1 artışla 3 milyar 494 milyon dolar olarak gerçekleşti.

9 ayda yakalanan başarılı ivmenin Denizli'nin üretim gücü ve sektörel çeşitliliğinin en somut göstergesi olduğuna dikkat çeken DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "İhracatçılarımız, değişen küresel şartlara gösterdikleri esnek ve yenilikçi yaklaşımlarla şehrimizin dünya ticaretindeki yerini daha da güçlendiriyor. Denizli'nin adını uluslararası pazarlarda gururla taşıyan tüm ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. İlimizin tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 5,5 azalışla 116 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 14,2 artışla 94 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatı yüzde 11,4 artışla 58 milyon dolar, tarım ihracatı yüzde 9 azalışla 26 milyon dolar, madencilik ihracatı yüzde 6 artışla 25 milyon dolar oldu. Eylül ayında makine ihracatının yüzde 52 artışla dikkat çeken sektör olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Ülke Sıralamasında Zirve İngiltere'nin

Aylık bazda Almanya'nın yeniden ikinci sıraya yükseldiğini belirten Memişoğlu, "İlimiz ihracatında lider konumda olan İngiltere'ye ihracatımız eylül ayında yüzde 3,6 artışla 53 milyon dolar olarak kaydedildi. İlimiz ihracatında ikinci sırada olan Almanya'ya ihracatımız yüzde 0,4 artışla 32,69 milyon dolar oldu. Üçüncü sırada yer alan ABD'ye ihracatımız yüzde 11,2 azalışla 32,68 milyon dolar olurken, ardından gelen İtalya'ya olan ihracatımız yüzde 0,8 artışla 31,3 milyon dolar oldu. İlimiz ihracatında beşinci sıraya yükselen Mısır'a ihracatımız ise yüzde 79,4 artışla 19 milyon dolar olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

"Denizli, Türkiye ihracatından pozitif ayrışıyor"

Denizli'de ilk çeyrekte yüzde 6.2, ikinci çeyrekte ise yüzde 7.8 artış kaydedildiğini kaydeden Memişoğlu, "Eylül ayı itibarıyla üçüncü çeyreği de tamamlamış bulunuyoruz. Ocak-Eylül döneminde ihracatımız yüzde 7,1 artışla 3 milyar 494 milyon dolara ulaşarak üçüncü çeyrekte de istikrarını korudu. Aylık bazda değerlendirildiğinde, Ocak, Mart ve Ağustos aylarında Türkiye genelinde 8. sıraya yükselmemiz; Mart, Mayıs, Temmuz ve Ağustos aylarında 400 milyon dolar barajını aşmamız, Denizli ihracatının gücünü açıkça ortaya koyuyor. İstikrarlı büyümemiz, güçlü sektör yapımız ve zengin ürün çeşitliliğimiz ile 2025 yılı için belirlediğimiz 4,7 milyar dolarlık hedefe ulaşacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ