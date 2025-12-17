Haberler

Kara meyve altın sıvıya dönüşüyor

Denizli'de Ekim ayında başlayan zeytin toplama çalışmaları Ocak ortasına kadar sürerken, Buldan Delice Zeytinyağı işletmesinde zeytinler kısa sürede zeytinyağına dönüştürülüyor. Üreticiler verimden memnun olduğunu belirtiyor.

Denizli'de Ekim ayının ilk günlerinde üretici tarafından başlayan zeytin toplama çalışmaları Ocak ayının ortalarına dek devam ederken, Buldan Delice Zeytinyağı işletmesine getirilen zeytinler yaklaşık bir saat içerisinde altın sıvı olarak adlandırılan zeytinyağı haline getiriliyor.

"Üretim anlamında verimden memnunuz"

Buldan Bozalan mahallesinde zeytin üreticiliği yapan Mehmet Ali Taşlı, bu yıl zeytin veriminin geçtiğimiz yılla oranla yaklaşık aynı durumda seyrettiğini dile getirerek, "Üretim anlamında verimden memnunuz. Zeytinlerimizi işleme tesisimize teslim ettik. Zeytin yüzyıllar boyu tarihte büyük önem arz etmektedir. Barışın ve bereketin simgesidir. Ege ve Akdeniz bitkisidir. Verimin artması için düzenli olarak halk arasında bordo bulamacı denilen bakır sülfat verilmesi halinde istenilen neticeyi alabiliyoruz. Bu işlemler düzenli periyotlarla uygulanırsa erken don olaylarına ve kurtla mücadelede etkili oluyor. Yapılan mücadele ile üreticimizin yüzünü güler. Kuraklıktan dolayı pek çok bitki ve hayvanın olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Devletimiz ve yardım kuruluşları tüm Türkiye'de etkili çalışmalar yürütüyor. Ülkemizde su havzalarının korunması gerektiğine inanıyorum" dedi.

"Bu yıl zeytin veriminin çok iyi olmasından dolayı 5 ila 6 kilogram zeytinden 1 kilogram zeytinyağı elde ediliyor"

1 Ekim itibariyle üreticilerin topladıkları zeytini Delice Zeytinyağı işletmesine getirdiklerini dile getiren işletme çalışanı Duran İncekız; " Günlük 80 ton işleme kapasitesine sahibiz. Gelen zeytinleri temiz suyla yıkayarak kazana gönderiyoruz. Kazanda hamur kıvamına gelen zeytinler daha sonra yağı ve çekirdeği ayrılarak filtreleme işlemine geçiyor. Yapılan işlemlerin ardından kara meyve berrak bir şekilde altın sıvıya dönüşüyor. Müşterilerimiz gözleriyle görerek zeytinyağlarını teslim alıyor. Bu yıl zeytin veriminin çok iyi olmasından dolayı 5 ila 6 kilogram zeytinden 1 kilogram zeytinyağı elde ediliyor. Müşterilerimizi memnun etmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Üreticilerimize bereketli ürünler temenni ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

