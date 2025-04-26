Denizli'de Yeni OSB'ler İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

Denizli'nin sanayi altyapısını güçlendirmek ve bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla önemli bir adım atıldı. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ev sahipliğinde düzenlenen törende, Denizli Sanayi Odası (DSO) ile GEKA arasında Çivril ve Bozkurt Organize Sanayi Bölgeleri ( Osb )'ne yönelik fizibilite çalışmaları için iş birliği protokolü imzalandı.

Törene; DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, Çivril OSB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Erdoğan, DSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Çivril OSB Başkan Vekili Ali Fuat Özel, DSO Bozkurt OSB'den sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çaputçu, DSO Mali ve İdari İşler Müdürü Ömer Kırboz ile DSO Proje ve İş Geliştirme Uzmanı Dila Yaz katıldı.

Başkan Kasapoğlu ve GEKA Genel Sekreteri Gülyağı tarafından imzalanan protokolle birlikte, Denizli'nin yükselen sanayi potansiyelini çevre ilçelerde geliştirilmesi hedefi doğrultusunda Bozkurt ve Çivril'de modern sanayi bölgeleri oluşturulması için somut adım atılmış oldu. Protokol kapsamında, Denizli'nin Çivril ve Bozkurt ilçelerinde kurulacak olan OSB'lerin sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları başlatılacak.

"Kentin sanayi ekosistemi güçlenecek"

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "Denizli sanayisi ve bölgemizin kalkınması için önemli bir iş birliğine daha imza attık. Güney Ege Kalkınma Ajansı ile imzaladığımız bu protokol, Bozkurt ve Çivril ilçelerimizde modern ve güçlü sanayi bölgeleri oluşturma vizyonumuza katkı sağlayacak. Denizli'nin sahip olduğu sanayi tecrübesini ve üretim potansiyelini çevre ilçelerimize yayarak, kentimizin sanayi ekosistemini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu yeni OSB'ler sayesinde istihdam imkanları artırmayı, ekonomik çeşitliliğimiz zenginleştirmeyi ve kırsal bölgelerimizde kalkınma hamlesi başlatmayı hedefliyoruz. Bu önemli iş birliğinin hayırlı olmasını diliyor, GEKA'ya destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

"Bölgesel kalkınmaya katkı sağlanacak"

GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, "Güney Ege Kalkınma Ajansı olarak, bölgemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak her türlü iş birliğine büyük önem veriyoruz. Denizli Sanayi Odası ile bugün imzaladığımız bu protokolün, bölgemize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu proje, istihdam oluşturma, ekonomik çeşitliliği sağlama ve kırsal kalkınmayı destekleme gibi önemli hedeflere ulaşmamız adına önemlidir. Bölgenin kalkınması için değerli projeleri ve çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ