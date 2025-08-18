Denizli'de Türkiye'nin İlk Çelik Apartman Projesi İncelendi

DENİZLİ (İHA) – Türkiye Yapısal Çelik Derneği Başkanı H. Yener Gür'eş, Denizli'de inşa edilecek ilk çelik apartman projesini yerinde inceledi.

Türkiye Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) Başkanı H. Yener Gür'eş, Zeytaş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Taşdelen'in davetlisi olarak Denizli'ye geldi. Gür'eş, Zeta İnşaat tarafından hayata geçirilecek olan Denizli'nin ilk çelik apartman projesini inceledi.

Zeytaş ve Ateş Gayrimenkul ortaklığında kurulan Zeta İnşaat, kentin konut sektöründe çelik yapı dönemini başlatıyor. Şirket, Zeytaş'ın sahibi genç girişimci Murat Taşdelen ile Ateş Gayrimenkulün sahibi Mustafa Gül ortaklığında kuruldu. İlk proje, iki bloktan oluşan 20 dairelik 5 katlı apartmandan doluşuyor. İkinci proje de 40 adet ofisten oluşan modern bir iş alanı kompleksi olarak tasarlandı.

Pamukkale Üniversitesi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İlknur Kaleli, Çakmak Mahallesi'ndeki arsasını projeye tahsis ederek çelik apartmanların Denizli'ye kazandırılmasına destek oldu. Daha önce Amerika ve Avrupa'da gördüğü örneklerden etkilendiğini belirten Prof. Kaleli, şunları söyledi:

"Yurt dışında gördüğüm çelik apartmanların güvenliği, dayanıklılığı ve modernliği beni çok etkilemişti. Bu projeyi Denizli'ye kazandırmak, hem şehrimiz hem de geleceğimiz için büyük bir adım. Kendi arazimin bu vizyoner projeye ev sahipliği yapmasından onur duyuyorum."

TUCSA Başkanı H. Yener Gür'eş de inceleme sırasında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Deprem gerçeğiyle yaşadığımız ülkemizde çelik yapıların güvenliği ve dayanıklılığı artık tartışılmaz. Denizli'de atılan bu adım, hem mühendislik hem de şehircilik açısından örnek teşkil edecek. Çelik binalar, hafifliği, esnekliği ve uzun ömrüyle depreme karşı en güvenilir çözümlerden biridir. Bu projenin Denizli'de hayata geçmesi, diğer illere de ilham verecektir" dedi.

Zeytaş Yönetim Kurulu Başkanı ve Zeta İnşaat Kurucusu Murat Taşdelen ise şu ifadeleri kullandı:

"Biz, Zeytaş olarak yıllardır sanayi yapılarında uyguladığımız çelik teknolojisini artık yaşam alanlarına taşıyoruz. Denizli, bir deprem bölgesi. Bu yüzden güvenlik, dayanıklılık ve hız bizim için vazgeçilmez. Yener Bey'in ziyareti, hem teknik anlamda bir destek hem de toplum nezdinde çelik yapılara olan güvenin artması açısından çok değerli. Bu projeyle sadece bir bina değil, güvenli yaşam kültürünü inşa ediyoruz."

Proje alanının gezildiği ve teknik incelemelerin yapıldığı program sonunda, çelik yapıların avantajları kamuoyuyla paylaşıldı. - DENİZLİ