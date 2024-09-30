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Denizli'de Lif Kabağı Hasadı İçin Geri Sayım

Denizli'de Lif Kabağı Hasadı İçin Geri Sayım
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Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde geçen yıl deneme ekimi yapılan lif kabağı bu yıl genişletilen alanlarda büyütüldü. Lif kabakları, doğal bulaşık süngeri ve banyo lifi gibi ürünlerde kullanılıyor. Hasat işleminin on gün içinde yapılması planlanıyor.

Denizli'de ilk kez geçen yıl Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde dikimi yapılan ve olumlu sonuçlar alınan lif kabağı bu yıl daha geniş alanlara ekildi. Lif kabaklarının on gün içinde hasat edilmesi planlanıyor.

Denizli'de Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesinde geçen yıl genellikle Hatay'da Asi Nehri kenarında bol yetiştirilen lif kabağının deneme ekimi yapılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştı. Geçen yıl elde edilen tohumlarla daha geniş alana dikimi yapılan lif kabağında hasada sayılı günler kaldı.

Lif kabaklarının bulaşık süngeri ve banyo lifi olarak kullanıldığını anlatan çiftçi Mensur Aydemir, "İnternetten tohumlarını bularak geçen yıl denemesini yaptığım lif kabaklarını bu yıl daha geniş alana diktim. Bakımı zor, olan lif kabakları, belli bir işlemden geçirildikten sonra doğal bulaşık süngeri ve banyo kesesi olarak kullanılabiliyor. Yaklaşık 60-70 santim uzunluğa ulaşan lif kabağının kuruyan üst kabuklarının soyulmasıyla kabak içindeki lifler ortaya çıkıyor. Lif kabakları doğala büyük yöneliş olduğu için aktarlara satılıyor. Lif kabakları doğal olduğu ve içerisinde herhangi bir kimyasal madde bulunmadığı için cilde çok faydalı. Vücuttaki ölü derileri yok eder, kesinlikle tencereleri çizmez" dedi.

Kabak lifinin faydalarına da değinen çiftçi Aydemir, "Lif kabakları, tropikal ve subtropikal iklimlerde yetişiyor. Dev bir salatalık ve kabağı andırıyor. Hasat edildikten sonra 6 ay kurumaya bırakılan lif kabakları daha sonra çekirdekleri çıkartılıp, suya batırılıp kabukları soyularak kullanıma hazır hale geliyor. Bütün halde satıldığı gibi, kullanım amacına göre dilimlenerek de satılabiliyor.Cildi ölü derilerden arındırır ve hücre yenilenmesini teşvik ederek cildin yenilenmesini sağlar. Kan akışını harekete geçirir ve cilde canlılık katar. Sivilce ve siyah nokta izlerinin geçmesine yardımcı olur. Siyah nokta ve sivilce oluşan bölgelere iyi gelir. Bulaşık süngeri olarak kullanıldığında kesinlikle tencereleri çizmez. Hiçbir kimyasal içermediği için çok sağlıklıdır. Kullanıma göre lif kabağının kullanma ömrü 1 -2 veya 3-4 aydır" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi denizli Kaklık Güncel Tarım Yaşam Honaz

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