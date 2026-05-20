Türkiye-AB gündemi ve Avrupa'nın yeni sanayi politikaları DSO'da konuşuldu

Denizli Sanayi Odası (DSO) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ortaklığında 1997 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Denizli AB Bilgi Merkezi, 9 Mayıs Avrupa Günü temasıyla DSO hizmet binasında "Avrupa Günü Resepsiyonu ve Networking" etkinliği gerçekleştirdi.

Kamu kurumları, yerel yönetim, üniversite, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, DSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Serter, DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş ile Genel Sekreter Yardımcısı ve Denizli AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Cansun Özdülger yer aldı. Denizli Sanayi Odası (DSO) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu iş birliğiyle faaliyetlerini sürdüren Denizli AB Bilgi Merkezi, 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. DSO hizmet binasında düzenlenen "Avrupa Günü Resepsiyonu ve Networking" etkinliğinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, ortak değerler, sanayide dönüşüm süreci ve Avrupa'nın yeni ekonomik vizyonu ele alındı. Programa, Türkiye-AB ilişkileri ve Avrupa politikaları alanında önemli çalışmalarıyla öne çıkan İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) temsilcileri değerlendirmeleri ile katkı sundu.

Avrupa Günü'nde Ortak Gelecek ve İş Birliği Mesajı

Programın açış konuşmasını gerçekleştiren DSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Serter, Avrupa Günü'nün barışın, dayanışmanın, demokrasi kültürünün ve ortak değerler etrafında şekillenen uluslararası iş birliklerinin güçlü bir simgesi olduğunu ifade etti. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin uzun yıllara dayanan köklü bir ortaklık zemini taşıdığına dikkat çeken Serter, ekonomik ilişkilerin yanı sıra kültürel etkileşim, ortak üretim anlayışı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin de bu iş birliğinin önemli unsurları arasında yer aldığını belirtti. DSO olarak, Avrupa Birliği ile ilişkileri ekonomik bir çerçevede değerlendirmenin yanı sıra, Denizli AB Bilgi Merkezi aracılığıyla yerelde Avrupa Birliği politikalarına yönelik farkındalığın artırılmasına, kültürler arası diyaloğun güçlendirilmesine ve ortak çalışma alanlarının geliştirilmesine katkı sunduklarını belirtti.

"Rekabette birlikte hareket etmenin öneminin farkındayız"

Küresel ekonomide yaşanan dönüşüm sürecine değinen Serter, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte sanayi politikaları, üretim modelleri ve ticaret ilişkilerinin yeniden şekillendiğini vurguladı. Denizli sanayisinin Avrupa ile güçlü ticari bağlara sahip olduğunu ve tekstilden kabloya, makine sektöründen doğal taşa kadar birçok alanda Avrupa pazarına entegre bir üretim yapısının bulunduğunu söyledi. Avrupa Birliği gündeminde öne çıkan "Made in Europe" yaklaşımı ve Sanayi Hızlandırma Yasası'nın, üretim ve ticaret süreçlerinde yeni bir dönemi beraberinde getirdiğini belirten Serter, ihracatla büyüyen Denizli sanayisi için bu dönüşümün yakından takip edildiğini kaydederken konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Küresel ekonomide rekabetin anahtarı, üretmekle birlikte dönüşmek ve birlikte hareket edebilmek."

İKV'den Türkiye-AB ilişkileri ve Avrupa sanayisine yönelik değerlendirmeler

Etkinliğin uzman konuşmaları bölümünde, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Genel Sekreter Yardımcısı M. Gökhan Kilit, "Türkiye-AB İlişkilerine Güncel Bakış ve Gümrük Birliği'nin Güncellenme Süreci" başlıklı sunumuyla katılımcılara kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Kilit, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ilişkilerin mevcut durumu, Gümrük Birliği'nin güncellenme süreci ve Avrupa ile ticari entegrasyonun geleceğine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Türkiye'nin AB ile ticaret hacmine ilişkin verileri aktaran Kilit, Denizli'nin ihracat kapasitesi ve Avrupa pazarına entegrasyon düzeyiyle öne çıkan şehirlerden biri olduğunu ifade etti. Sunumunda ayrıca Gümrük Birliği uygulamalarında yaşanan yapısal sorunlara, sanayicilerin karşılaştığı güncel başlıklara ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelere yer verdi.

İKV Uzmanı Ahmet Emre Usta ise "Made in Europe" kriteri ve AB Sanayi Hızlandırma Yasası kapsamında Avrupa sanayi politikalarında yaşanan dönüşümü ele aldı. Yeni düzenlemelerin Türk sanayisine muhtemeletkileri, Avrupa pazarındaki rekabet şartları ve özellikle otomotiv sektöründe ortaya çıkabilecek risk alanlarına değinen Usta, Türkiye'nin rekabet gücünü koruyabilmesi için stratejik dönüşümün önemine dikkat çekti.

Program, üniversite öğrencilerinin gerçekleştirdiği trio müzik konseri eşliğinde düzenlenen resepsiyon ve networking bölümüyle devam etti. Etkinlik kapsamında kurum temsilcileri, mevcut iş birlikleri, ortak proje alanları ve Türkiye-AB ilişkileri çerçevesinde geliştirilebilecek yeni temaslara ilişkin görüş alışverişinde bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı