Denizli Büyükşehir Belediyesi 90 MW Güneş Enerji Santrali İnşa Ediyor

Tarihi bir enerji yatırımına imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 1,5 milyon metrekarelik alana 90 MW kurulu gücünde güneş enerji santrali yapacak. Yılda 180 milyon KWh elektrik üretecek dev tesisin en az 30 yıl Büyükşehir ve Büyükşehir Deski'nin enerji ihtiyacını karşılayacak ve üretim fazlası ise şehre sürekli bir gelir kapısı olacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nün Çivril ilçesinde 1,5 milyon metrekare alanda hayata geçireceği, kurulu gücü 90 MW olacak güneş enerji santralinin ihalesini kazanan şirket ile sözleşme imzaladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, doğa ve çevreyle barışık "yeşil enerji" olarak da adlandırılan yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminden bahsederek, Büyükşehir Belediyesinin çevre hassasiyetini her zaman en üst seviyede tuttuğunu söyledi. Temiz enerji projesiyle doğa ve çevreyi kirletmeden elektrik enerjisi üreteceklerini belirten Başkan Zolan, "Daha önce kurulu gücü 2 MW olan bir güneş enerji santralimiz vardı. Bu projeyle inşallah kurulu gücü 90 MW bir güneş enerji santrali daha yapacağız. Denizli'mizde 365 gün elektrik üretecek bu yatırımla yılda 180 milyon KWh elektrik enerjisi üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

Denizli geleceğe güvenle bakıyor

Altyapıdan üstyapıya, hava kirliliğinden içme suyuna Denizli'nin birçok sorununu çözerek bugünlere geldiklerini kaydeden Başkan Zolan, "Bunlar bir şehri şehir yapan, omurgayı oluşturan yatırımlardır. Enerji de olmazsa olmazımızdır. Bir ülkenin, bir şehrin geleceğe güvenle bakabilmesi için kendi enerjisini üretmesi ve geleceğe güvenle bakması gerekiyor. İnşa edeceğimiz 90 MW gücünde güneş enerji santralimiz ile inşallah Büyükşehir ve Büyükşehir DESKİ'mizin en az 30 yıl boyunca elektrik ihtiyacının tamamını karşılayacağız, enerji giderimiz sıfır olacak. İhtiyacımızdan çok daha fazlasını üreteceğimiz enerjiyi de bedeli karşılığında yaptığımız anlaşma ile vereceğiz. Bu gelir de şehrimize, kurumumuza sürekli bir gelir kapısı olacak ve vatandaşlarımıza hizmet olarak dönecek. Güneş enerji santralimiz inşallah geleceğe bırakacağımız, gurur duyacağımız bir tesis olacak. Sadece kendi dönemimiz değil çocuklarımız ve geleceğimiz için de çok faydalı ve büyük bir yatırım olacak" dedi. - DENİZLİ