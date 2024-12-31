Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Müjdeler yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte milyonları ilgilendiren zamlı tarifeler
Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte yeni yılın zamlı tarifeleri
Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
Telefon sahipleri dikkat! Yarından itibaren dev zam geliyor
Antalya'da kan donduran olay! Eski eşini benzin döküp ateşe verdi
Eski eşini benzin döküp ateşe verdi

DenizLeasing, Yenilenebilir Enerji ve KOBİ'ler için 20 Milyon Euro Kredi Temin Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DenizLeasing, yenilenebilir enerji, KOBİ'ler ve tarım sektörünün finansmanı için toplam 20 milyon euro kredi anlaşması imzaladı. Kredinin 10 milyon euroluk kısmı KOBİ'ler ve tarım için, diğer 10 milyon euroluk kısmı ise enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri için kullanılacak.

DenizLeasing yenilenebilir enerji, KOBİ ve tarımın finansmanı için EFSE ile GGF'den 20 milyon euro kredi temin ettiğini duyurdu.

DenizLeasing, 10 milyon euroluk kısmı KOBİ'lerin ve tarımın desteklenmesi amacıyla Güneydoğu Avrupa için Avrupa Fonu'ndan (EFSE); diğer 10 milyon euroluk bölümü de kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı için Yeşil Büyüme Fonu'ndan (GGF) olmak üzere toplam 20 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan DenizLeasing Genel Müdürü Burak Koçak, "DenizLeasing olarak, iklim değişikliği, nüfus artışı ve kısıtlı kaynaklar sebebiyle, gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızın da gereği olarak, yenilenebilir enerjinin finansmanında rol almayı misyon ediniyoruz. Bugün, ağırlıklı kısmı güneş enerjisi ve endüstriyel - ticari alan Çatı GES projeleri olmak üzere yenilenebilir enerji projelerinin bilançomuzda payı yüzde 13 seviyesinde. Önümüzdeki yıllarda payımızı yüzde 20 seviyelerine taşımayı hedefliyoruz. Bu anlayışla, söz konusu alana yönelik uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak temini konusundaki çalışmalarımızı da yoğunlaştırmış durumdayız. GGF'den aldığımız 10 milyon euro tutarındaki krediyi, enerji verimliliğini öne çıkaran projelerin finansmanında değerlendireceğiz. Diğer yandan, ülke ekonomisini ayakta tutan KOBİ'lerin finansmanı ve ülkemizde tarımsal üretim faaliyetlerinin desteklenmesi konularına da ağırlık veriyoruz. Tarımsal ekipman üreticileri ve tedarikçilerle tesis ettiğimiz güçlü iş birliklerimizin de etkisiyle, 2024'te işlem hacmimizin yüzde 7'si, tarımdan geldi; burada tarımın mekanizasyonunda ve dijitalleşmesinde önemli rol oynayacak ve verimliliği artıracak akıllı sera, modern sağım tesisleri, biçerdöver yatırımları, hasat, balya ve silaj makineleri başı çekiyor. EFSE'den aldığımız 10 milyon euro tutarındaki krediyi, tarım ile beraber, KOBİ'lerin ihtiyaç duydukları kaynaklara erişmeleri için kullanacağız. Önümüzdeki dönemde yeşil dönüşüme desteğin yanı sıra, üreticilerin ve KOBİ'lerin işlerini büyütebilmeleri hedefiyle çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ford 'İsrail terörist bir devlettir' dedi; ortalık karıştı
Ford "İsrail terörist bir devlettir" dedi; ortalık karıştı
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı
Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
Türk vatandaşı Tuğgeneral oldu, yeni ordu ilk hedefini duyurdu
Konut kredileri için yeni dönem yarın başlıyor
Konut kredileri için yeni dönem yarın başlıyor

Son Dakika Haberleri

Özel İletişim Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı Özel İletişim Vergisi! 31 Aralık borsa yarım gün mü? 31 Aralık'ta borsa kapalı mı? Angelina Jolie ve Brad Pitt boşandı mı? 1 Ocak 2025 resmi tatil mi? 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 31 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? TÜİK Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyonu maaş zamlarını nasıl etkiler? MEMUR MAAŞ ZAMMI! 3 OCAK'ta memur maaş zamları açıklanacak mı? 10,40'lık zam oranı kesinleşti mi? İstanbul'da yılbaşı gecesi trafiğe kapalı yollar neresi? 31 Aralık İstanbul trafiğe kapalı yollar! Bugün bankalar açık mı? 31 Aralık bankalar kaça kadar açık? 31 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 31 Aralık Salı BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Regaib Kandili duası nasıl yapılır? Regaib Kandili'nde zikir nasıl çekilir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.