DenizBank ve Teknopark İstanbul'dan Girişimlere Destek İş Birliği

DenizBank'ın yeni nesil iştiraki NEOHUB ile Türkiye'nin önde gelen teknoloji geliştirme bölgelerinden Teknopark İstanbul, girişimlerin mentörlük, iş geliştirme ve destek programlarıyla, hızlı ve sürdürülebilir şekilde büyümelerinin destekleneceği bir iş birliğine imza attı.

DenizBank'ın yeni nesil iştiraki NEOHUB ile Teknopark İstanbul iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında, NEOHUB ve Teknopark İstanbul çatısı altındaki girişimciler, karşılıklı mentörlük ağları aracılığıyla bilgi ve tecrübe aktarımında bulunabilecek; yatırımcılar ve kurumlar dahil, ekosistemin bütün önemli aktörleriyle iş ortaklığı fırsatlarından faydalanabilecek. İş birliği protokolü, 2 Eylül Salı günü, Teknopark İstanbul'un finansal teknolojiler odaklı uydu kuluçka merkezi Cube Ümraniye'de Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol ve NEOHUB Genel Müdürü Gürhan Çam'ın katılımıyla imzalandı.

"Girişimleri ülkemize katma değer sağlayacak ölçeklere ulaştırmayı hedefliyoruz"

Konu hakkında değerlendirmede bulunan NEOHUB Genel Müdürü Gürhan Çam, "Teknopark İstanbul ile gerçekleştirdiğimiz bu çok yönlü iş birliği ile girişimlerimizin erişim ve etkileşim alanını genişletmeyi; onları ülkemizin güçlü teknoloji ekosisteminin değer üreten aktif parçaları haline getirmeyi hedefliyoruz. Teknopark İstanbul, özellikle savunma sanayisine yaptığı katkılar ve bu alandaki uzmanlığı ile ülkemizin önemli teknoloji merkezlerinden biri. Finans sektörü de teknolojinin ayrılmaz bir paydaşı konumunda. İş birliğimiz sayesinde girişimlerimizin büyümesini desteklemekle kalmıyor; onları ihtiyaç duydukları doğru paydaşlarla buluşturarak, ülkemize katma değer sağlayacak ölçeklere ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

"Girişimlerimize uluslararası pazarlara açılmaları için destek olacağız"

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol ise, her adımda girişimcilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "İş birliğimiz, sadece girişimcilere sunulan desteklerin çeşitlenmesi anlamına gelmiyor; aynı zamanda ülkemizin teknoloji tabanlı kalkınma vizyonuna da katkı sağlıyor. NEOHUB ile oluşturduğumuz sinerji sayesinde, Teknopark İstanbul çatısı altındaki girişimlerimizi finansal teknolojiler başta olmak üzere birçok sektörde daha güçlü hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda girişimlerimize daha rekabetçi olmaları, hızlı bir şekilde büyümeleri ve uluslararası pazarlara açılmaları için finansal desteğe ulaşma imkanı sağlayacak; kapsamlı mentörlük programlarımızla yol göstereceğiz. Böylece hem teknolojik hem de finansal ve stratejik açıdan güçlenecekler. Bu tür stratejik ortaklıkların, sürdürülebilir büyümenin anahtarı olarak son derece önemli olduğu kanaatindeyiz." - İSTANBUL