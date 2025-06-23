DenizBank, Sürdürülebilirlik Temalı 1,1 Milyar Dolar Sendikasyon Kredisi Sağladı

DenizBank, Sürdürülebilirlik Temalı 1,1 Milyar Dolar Sendikasyon Kredisi Sağladı
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DenizBank, sürdürülebilirlik çerçevesinde 1,1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi aldı. Yüzde 130 talep toplayan kredi ile çevresel ve sosyal projelere destek verilecek.

DenizBank, yüzde 130 talep ile sürdürülebilirlik temalı 1,1 milyar dolar sendikasyon kredisi temin ettiğini duyurdu.

DenizBank, dolar, euro ve Çin yuanı para birimlerindeki sendikasyon kredisine, vadesi 3 yıla kadar uzayacak şekilde yüzde 130 oranında talep toplayarak, Türkiye ekonomisine 1,1 milyar dolar finansman sağladı.

Yapılan açıklamaya göre, 22 ülkeden 47 bankanın katılımı ile gerçekleşen işlem ile DenizBank, Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında, çevresel veya sosyal alanlarda pozitif etki oluşturacak projelere kaynak sağlayıp; özel bankalar arasında yüzde 50'den fazla pazar payına sahip olduğu tarım başta olmak üzere kadın girişimciler ve KOBİ'lere verdiği desteği de güçlü şekilde devam ettirecek. İşlemin vadesinin üç yıla kadar uzayan yapısı ve toplam tutarın yüzde 44'lük kısmının, Türk sendikasyon piyasasında alışılagelen, bir yıllık yenileme süresinin üzerindeki vadelerde gerçekleşmesi, Türkiye pazarına karşı artan güvenin de göstergesi oldu.

"Çevresel ve toplumsal etkisi yüksek olduğu gibi vade yapısı ile örnek bir finansman"

Yeni işlemin, Sürdürülebilir Finans Çerçevesi ile tam uyumlu şekilde yapılandırıldığını ve uzayan vade yapısı ile ülkemizin daha sağlıklı finansmana kavuşması için örnek oluşturduğunu belirten DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; "Banka olarak stratejimizin merkezine sürdürülebilirlik yaklaşımını yerleştiriyor; temin ettiğimiz fonları, çevresel etkileri ve sosyal kapsayıcılığı gözeten, uzun vadeli değer oluşturan projelere yönlendiriyoruz. Bu yeni finansman kaynağı ile de, özel sektör bankaları arasında pazarın yarısından fazlasına hakim iş hacmimizle lider konumda olduğumuz tarımda istihdamı artırmak başta olmak üzere, KOBİ'leri güçlendirmek ve kadın girişimcilerin ekonomiye katılımını teşvik etmek önceliğimiz olacak. Yine, karbon yoğun sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin düşük karbonlu ekonomiye geçişini desteklemek için daha fazla sorumluluk üstlenerek sunduğumuz yeşil finansman çözümlerini çeşitlendireceğiz. Yenilenebilir enerji, yeşil bina yatırımları, emisyon azaltımı ve önlenmesi, su ve atık yönetimi ile sürdürülebilir ulaşım gibi alanlarda varlığımızı güçlendirip; uluslararası piyasalardan elde ettiğimiz kaynakları, çevresel ve toplumsal fayda oluşturan projelere yönlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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