DenizBank, Emirates NBD Hissedarlığının 6. Yılını Kutladı

DenizBank, Emirates NBD (ENBD) hissedarlığındaki 6. yılını kutlamak amacıyla iş dünyasının önemli isimlerinin katıldığı özel bir davet düzenledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Tersane İstanbul'da düzenlenen davete, ENBD Başkan Vekili ve DenizBank Yönetim Kurulu Başkanı Hesham Abdulla Al Qassim, Emirates NBD Group Üst Yöneticisi (CEO) Shayne Nelson ve DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ ev sahipliği yaptı.

DenizBank'ın ENBD hissedarlığındaki 6'ncı yılını kutlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, banka ile iş dünyasının Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki potansiyel işbirliklerine yönelik fırsatlar da ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baştuğ, DenizBank'ın gelecek dönem hedefinin, uluslararası arenada iş dünyasının güvenilir bir partneri haline gelmek olduğunu belirtti.

Emirates NBD ile Türkiye'nin büyük ve başarılı özel bankalarından biri olma vizyonuyla yol aldıklarını vurgulayan Baştuğ, şunları kaydetti:

"Hissedarımız, 2023-2025 yılları arasında ülkemizde toplam 28 milyar dolar tutarında işleme aracılık etmiş, Türkiye ile çok yakın çalışan bir kurum. Önümüzdeki dönemde, Emirates NBD'nin uluslararası gücü ile DenizBank'ın yerel gücünü birleştirecek, uluslararası arenada da ülkemizin önde gelen firmalarını destekleyeceğiz."