DENİB Yatırım Buluşmasında 'Büyümenin Yeni Kodları' masaya yatırıldı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ev sahipliğinde düzenlenen "DENİB Yatırım Buluşması: Büyümenin Yeni Kodları" programında, ihracatçılar yatırım ve finans dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Etkinlikte finansal stratejiler, sermaye piyasaları, yapay zeka, dijital dönüşüm ve yeni nesil yatırım fırsatları ele alındı.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından düzenlenen "DENİB Yatırım Buluşması: Büyümenin Yeni Kodları" programı, Denizlili ihracatçıları yatırım ve finans dünyasının önemli temsilcileriyle buluşturdu. Basın mensuplarının da yoğun ilgi gösterdiği etkinlik geniş katılımla gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan DENİB Başkanı Osman Uğurlu, küresel ekonomide yaşanan dönüşümün iş dünyasının büyüme anlayışını değiştirdiğini belirterek, günümüzde şirketlerin yalnızca üretim güçleriyle değil finansal yetkinlikleriyle de rekabet ettiğini söyledi.

Yeni dönemde büyümenin sadece üretim kapasitesini artırmakla mümkün olmadığını vurgulayan Uğurlu, "Dünya ticareti artık yalnızca üretimle büyüyen bir yapı olmaktan çıktı. Finansa erişim, doğru ortaklıklar ve doğru yapılandırılmış büyüme modelleri en az üretim kadar önem taşıyor. Birçok firmamız değer üretmesine rağmen finansmana erişimde veya nakit akışını yönetmede zorluk yaşayabiliyor. Yeni dönemde kazananlar, finansı doğru

yönetenler olacak" dedi.

Denizli'nin yaklaşık 2 bin yıllık ticaret geçmişiyle güçlü bir üretim ve girişimcilik kültürüne sahip olduğunu ifade eden Uğurlu, tekstilden kabloya, demir-çelikten doğal taşa, makineden tarım ve gıdaya kadar birçok sektörde önemli bir üretim ve ihracat merkezi konumunda bulunduğunu söyledi.

Uğurlu, "Doğru finansal stratejilerle desteklenen ve geleceğin arz potansiyeline sahip firmalarımızın, önümüzdeki dönemde sadece üretim gücüyle değil finansal gücüyle de daha güçlü bir rekabet imkanına sahip olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Büyümenin Yeni Kodları" Denizli'de ele alındı

Program kapsamında ekonomik görünüm, yatırım trendleri, risk yönetimi, kurumsal satış, halka arz süreçleri, birleşme ve satın almalar ile kurumsal finansman uygulamaları gibi birçok konu, Garanti BBVA Yatırım'ın üst düzey yöneticileri tarafından değerlendirildi.

Etkinliğin ilk bölümünde Yatırım Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı Direktörü Özgür Yurtdaşseven, küresel ve ulusal ekonomik görünüm ile yatırım piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İkinci bölümde Kurumsal Satış Direktörü Emre Aygün, kurumsal yatırım araçları ve piyasa dinamiklerine yönelik bilgiler paylaştı.

Programın son bölümünde ise Kurumsal Finansman Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Jankat Bozkurt, şirketlerin büyüme süreçlerinde yararlanabilecekleri alternatif finansman modelleri, sermaye piyasaları, halka arz süreçleri ve kurumsal finansman uygulamalarına ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Dijital dönüşüm, yapay zeka ve yeni nesil yatırımlar gündemdeydi

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği programda, dijital dönüşümün iş dünyasına etkileri, yapay zeka teknolojilerinin gelişimi ve bu dönüşümün küresel ticaret üzerindeki yansımaları da ele alındı.

Etkinlikte ihracatçıların değişen ekonomik düzende nasıl konumlanmaları gerektiği, yeni teknolojilerin iş modellerine etkileri ve geleceğin yatırım alanları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Programda ayrıca teknoloji şirketlerinin değerleme dinamikleri, yatırımcı iştahını şekillendiren unsurlar, ölçeklenebilir iş modelleri ve küresel teknoloji girişimlerinin büyüme hikayeleri de gündeme geldi. Yapay zeka ekosistemi, yeni nesil yatırım fırsatları ve uzay teknolojilerindeki gelişmelerin sermaye piyasalarına etkileri katılımcılarla paylaşıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen programda katılımcılar, merak ettikleri konuları doğrudan üst düzey yöneticilere yöneltme fırsatı buldu. Programın sonunda DENİB Başkanı Osman Uğurlu, katkılarından dolayı Garanti BBVA Yatırım yetkililerine teşekkür ederek konuşmacılara günün anısına plaket takdim etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı