Demirci-Selendi Yolu için Yeni İhale Süreci Başlıyor

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Demirci-Selendi yolu için yeni ihale sürecinin başladığını duyurdu. Yolun kalan kesimlerinin tamamlanması amacıyla 21 Kasım 2025 tarihinde yapılacak olan ihale ile birlikte yol, köprü ve üstyapı çalışmaları modern standartlarda hizmete girecek.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Demirci- Selendi yolu için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yeni ihale sürecinin başladığını duyurdu.

Baybatur, yaptığı açıklamada, 44,5 kilometrelik Demirci-Selendi yolunun kalan kesimlerinin tamamlanması amacıyla hazırlanan 'Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı İkmal İşi' ihalesinin 21 Kasım 2025 tarihinde yapılacağını belirtti.

Yıllardır beklenen bu yatırımın tamamlanması için süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Baybatur, "Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeni ihale ile birlikte yolun eksik kalan kesimleri tamamlanacak, köprü ve üstyapı çalışmalarıyla proje nihai hale getirilecek. İhale kapsamında, mevcut 18,8 kilometrelik bölümün ardından kalan kesimlerde tek köprü ve 25 kilometrelik yol sathi kaplama seviyesinde tamamlanacak. Demirci-Selendi yolu, yalnızca iki ilçeyi değil, tüm kuzey hattını birbirine bağlıyor. Tarım, ticaret ve sosyal hayat açısından stratejik bir güzergah. Bu yeni ihale süreciyle yolun tamamı modern standartlarda hizmete girecek." dedi.

Manisa genelinde ulaşım yatırımlarının kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Baybatur, "Manisa'mızın her noktasında söz verdiğimiz yatırımları tek tek hayata geçiriyoruz. Demirci-Selendi yolu da bu vizyonun önemli bir parçası. Takip ediyoruz, sonuç alacağız." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
