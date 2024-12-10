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Demir Export, Türkiye Maden Zirvesi'nde İki Ödül Kazandı

Demir Export, Türkiye Maden Zirvesi'nde İki Ödül Kazandı
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Demir Export, Türkiye Madenciler Derneği ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Maden Zirvesi'nde 'Yılın Rehabilitasyon Projesi' ve 'Yılın İSG Uygulaması' ödüllerini kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Demir Export, Türkiye Madenciler Derneği ev sahipliğinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türkiye Maden Zirvesi'nde iki farklı kategoride birincilik ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye madencilik sektörünün en önemli buluşmalarından biri olarak bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Türkiye Maden Zirvesi'24, 6 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Şirket, Doğa ve Toplumla Uyumlu Madencilik kategorisinde "Yılın Rehabilitasyon Projesi", "Güvenli Madenciliğin Öncüleri" kategorisinde ise "Yılın İSG Uygulaması" ödüllerini kazanarak başarısını çifte ödülle taçlandırmış oldu.

Doğa ve Toplumla Uyumlu Madencilik kategorisinde "Yılın Rehabilitasyon Projesi" ödülünü Demir Export'un "Kangal Doğaya Yeniden Kazanım" projesi kazandı. 1997'de başlayan ve günümüze kadar devam eden bu proje ile Demir Export, madencilik sahasında gerçekleştirdiği rehabilitasyon çalışmalarının yanı sıra doğal yaşamı koruma ve geliştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha vurgulamış oldu.

Demir Export ikinci ödülü ise iş sağlığı ve güvenliği alanında fark yaratan "Self Servis Emniyet Uygulaması" ile aldı. "EKED" şeklinde kısaltılan ve etiketle, kilitle, emniyete al, dene aksiyonlarından oluşan uygulama, çalışan güvenliğini artırmaya yönelik yenilikçi yaklaşımıyla ödüle layık görüldü.

Ödüller, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından, Demir Export adına zirveye katılan Koç Holding Enerji Grubu Başkanı ve Demir Export Yönetim Kurulu Başkanı Yağız Eyüboğlu'na takdim edildi. Türkiye genelinde 100'ü aşkın başvurunun değerlendirildiği yarışmada başarısı iki ödülle taçlandırılan Demir Export, sorumlu madencilik anlayışını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
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