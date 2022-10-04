Demir: 'Erzurum 6. bölgesel teşvik içerisine alınmalı'

Bölgesel teşvik uygulamasında 5. bölgede yer alan Erzurum'un sadece bazı ilçelerinin 6. Bölge imkanlarından yararlandığına dikkat çeken Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Erzurum Şube başkanı Fuat Demir, Erzurum'un tamamen 6. Bölgesel Teşvik içerisine alınması gerektiğini söyledi.

Erzurum'a yapılacak yatırımların devamlılığı ve bölgenin kalkınması için bölgesel teşvik sisteminde 6. bölgede kalıcı olarak yer almasının şart olduğunu ifade eden Başkan Fuat Demir, "Horasan, Hınıs, Şenkaya, Çat, Köprüköy, Tekman, Karaçoban, Karayazı " İlçe Sınırları içerisinde Yapılacaksa 6.Bölge Bölgesel Teşvikleri, veya bu ilçelerin OSB - Endüstri Bölgelerinde yapılacaksa 6.Bölge Bölgesel teşviklere ilave destekler uygulandığını hatırlattı.

Bunun da Erzurum ve bölgenin kalkınmasında yeterli olmadığına dikkat çeken Demir, "2012 yılında 'Bölgesel Teşvik Sistemi'nde '4 ve 5. Bölge İlleri' arasında yer alan ve 2017 yılında ilan edilen Cazibe Merkezleri Programı'na (CMP) alınan; Erzurum, Erzincan, Elazığ, Bayburt, Gümüşhane, Tunceli, Malatya ve Adıyaman'daki OSB'lere yapılan yatırımların 6. Bölge teşviklerinden yararlandığını hatırlatarak, bu uygulamanın 21 Ağustos 2020 tarihli 31220 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sonlandırılmıştı. Ancak eski Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Sayın Recep Akdağ'ın başkanlığında oluşturulan bir komisyonun yürüttüğü çalışma sonucu Erzurum'un sadece bazı ilçelerinin 6. Bölge (5+1) teşviklerinden faydalandığımız teşvik uygulaması 1 yıl daha uzatılmıştı. Daha sonra bu uygulama 2021 yılı sonuna kadar uzatıldı ve 2022 itibari ile yürürlükten kaldırıldı. Bu durumda İlimizde bulunan OSB'lerimiz sadece 5. Bölge desteklerinden istifade edebilir hale dönüştürülmüştür. Her ne kadar 2017 yılında yayınlanan CMP çerçevesinde Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararın 3. Maddesinde, komite tarafından uygun görülen ve kanundaki yükümlülükleri sağlayan en az 5 milyon lira tutarındaki yatırımların 6. Bölge desteklerinden faydalanabileceği belirtilse de; bu madde bağlamında belirtilen enerji desteği hiç verilmedi." şeklinde konuştu.

"6. Bölge'de yer almak istiyoruz"

Söz konusu kararın uygulama süresinin 2022 yılı sonunda dolacağını hatırlatan Başkan Demir, Erzurum'un artık 6. Bölge bölgesel teşvikleri içerisine alınmasının kaçınılmaz olduğunu savunarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Bölgesel teşvik haritasına bakıldığında ve 6. Bölge teşviklerinden Bölgesel teşvik sisteminden faydalanan Şanlıurfa, Diyarbakır ve Van gibi bazı illerin dikkate alındığında Erzurum'un teşvik destekleri bakımından oldukça dezavantajlı durumda olduğunun açıkça görülüyor. Biz artık 6. Bölge teşviklerinden '+1' olarak değil doğrudan ve kalıcı olarak 6. Bölge olarak faydalanmak istiyoruz. Erzurum'un organize sanayi bölgelerinin 6. Bölge teşviklerinden yararlandırılmasının sonlandırılarak, son düzenlemede ısrar edilmesi durumunda, yeni yatırım ve istihdam arzusu son derece zayıflayacaktır. 2. Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan Tekstil Kent Projesi gibi Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından yaptırılan ve uygun bedellerle kiraya verilmeye başlanan binaların varlığı, Erzurum'da ciddi bir istihdam fırsatı doğurmuştur. 6. Bölge teşviklerinin organize sanayi bölgelerinde sonlandırılması durumunda bu projeler de sonuçsuz kalacaktır. Yalnızca 5 Milyon TL'nin üstündeki yatırımların CMP çerçevesine dahil edilmesi ve bütün projelerin üç Bakanlık tarafından değerlendirilmesi de yatırımcıyı caydıran bürokratik bir engel olarak algılanmaktadır. Ayrıca, bu düzenlemede yer alan enerji teşvikleri zaten hiç verilmemiştir. Her iki düzenlemenin yürürlükte olduğu dönem boyunca yatırımcılar genellikle kaldırılan teşviklerden yararlanmayı tercih etmiştir." - ERZURUM