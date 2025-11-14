DEİK'te Çin'in 15. Beş Yıllık Planı görüşüldü

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, "Önümüzdeki 5 yılda ileri imalat sanayisini temel alan daha modern bir sanayi sistemi geliştireceğiz." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çin İş Konseyi tarafından düzenlenen "Çin'in 15. Beş Yıllık Planı'nın Anlaşılması ve Türkiye-Çin Ekonomik İlişkilerine Yansıması" başlıklı toplantı DEİK Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Xiaodong, söz konusu planın gelecek 5 yılda Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınmasına yön vereceğini belirterek, "Önümüzdeki 5 yılda ileri imalat sanayisini temel alan daha modern bir sanayi sistemi geliştireceğiz." bilgisini paylaştı.

Bu kapsamda geleneksel endüstrilerin modernize edileceğini, yeni ve geleceğin sanayilerinin ise güçlü şekilde destekleneceğini söyleyen Xiaodong, şunları kaydetti:

"Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ağustos ayındaki görüşmelerinde, yeni enerji, 5G ve biyoteknoloji gibi alanlarda yeni işbirliği alanları oluşturulması konusunda mutabık kaldılar. Liderlerin bu uzlaşısı, gelecekte teknolojik yenilik ve yeni enerji alanlarında Çin-Türkiye işbirliğine güçlü ivme kazandıracaktır. Çin, temel araştırma ve orijinal yenilik kapasitesini önemli ölçüde artıracak, kilit alanlardaki çekirdek teknolojilerde daha hızlı ilerleme sağlayacak ve birçok alanda dünyayla aynı seviyede ya da önde olacaktır.

İstanbul'daki Çin Başkonsolosluğu, uzun süredir ödeme kolaylıkları sağlama, vize hizmetlerini iyileştirme ve halklar arası etkileşimi güçlendirme konusunda öncü rol oynamaktadır. Bu yıl işlenen vize sayısı, geçen yılın toplamını şimdiden yakalamış ve 2023'ün iki katına ulaşmıştır. İleriye dönük olarak başkonsolosluğumuz, Türk şirketlerinin Çin'in kalkınmasından doğan fırsatları yakalamasını desteklemeye devam edecektir."

"Gelecek 5 yılda Çin vatandaşlarının tüketim düzeyi daha da artacak"

Xiaodong, gelecek 5 yılda Çin vatandaşlarının tüketim seviyesinin daha da artacağını, yüksek kaliteli ürünlere talebin büyüyeceğini ifade ederek, bu durumun Türk tarım ve gıda ürünleri için yeni fırsatlar doğuracağını dile getirdi.

Nitelikli turizme yönelik artan talep sayesinde Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turist sayısının yükselmesini beklediklerini anlatan Xiaodong, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin son yıllarda istikrarlı şekilde güçlendiğini aktardı.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Xiaodong, "Yakın zamanda finans ve havacılık alanlarında yeni ilerlemeler kaydettik. İki ülke arasındaki haftalık direkt uçuş sayısı 42'den 98'e çıkarılacaktır. Bank of China, Türk Hava Yolları ile filosunun genişletilmesi ve kargo işinin geliştirilmesi için yaklaşık 408,5 milyon dolar tutarında 5 yıllık bir finansman anlaşması imzalamıştır." diye konuştu.

Xiaodong, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çin Başkonsolosluğu olarak sizlere her zaman politikaları zamanında aktarmaya, Çin-Türkiye işbirliğine dair olumlu bilgileri paylaşmaya, uygulamalı işbirliği platformları kurmaya ve iki ülke arasındaki somut işbirliğini derinleştirmek için kapsamlı hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Gelecek yıl Çin ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılı olacak. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde varılan mutabakatın rehberliğinde, çeşitli alanlarda somut işbirliğini sürekli olarak geliştirelim."

"Türkiye ve Çin, daha güçlü ortaklık inşa etme potansiyeline sahip"

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kibar ise Türkiye ile Çin'in ekonomik ve kültürel etkileşim açısından uzun bir geçmişi paylaştığını, bu ilişkinin bugünün küresel dinamikleri doğrultusunda gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Son 20 yılda imalat, altyapı, enerji, lojistik ve teknoloji gibi alanlarda genişleyen işbirliği sayesinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin istikrarlı biçimde arttığının altını çizen Kibar, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan iki büyük ekonomi olarak Türkiye ve Çin'in daha güçlü, daha dengeli ve yenilik odaklı bir ortaklık inşa etme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Kibar, "Bu ilişkinin güçlendirilmesi yalnızca iş dünyalarımız için faydalı olmakla kalmayıp, bölgesel bağlantısallık ve sürdürülebilir küresel büyüme açısından da büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

DEİK'in 30 yılı aşkın süredir Türkiye'nin uluslararası iş diplomasisindeki öncü platformu olarak hizmet verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir yanındaki 153 iş konseyi aracılığıyla DEİK, ticareti, yatırımı ve özel sektör diyaloğunu teşvik etmektedir. Bu konseyler arasında Türkiye-Çin İş Konseyi, en aktif ve stratejik yapılarından biri olarak öne çıkmaktadır. Konsey yalnızca ikili ticaret ve yatırımı teşvik eden bir mekanizma değil, aynı zamanda iki ülke arasında güvene dayalı, kurumsal diyalog ve ortak ekonomik vizyonun uzun vadeli bir köprüsüdür. Çin'de faaliyet gösteren birçok Türk şirketi ile Türkiye'deki Çin yatırımları, bu konseyin yıllar içinde oluşturduğu kanallar ve ortaklıklar sayesinde gelişme göstermiştir. DEİK ve Türkiye-Çin İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde de iş dünyaları arasındaki diyaloğu güçlendirmeye, yatırım akışlarını kolaylaştırmaya ve işbirliği için daha dinamik bir ekosistem oluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz."