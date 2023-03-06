DeFacto'dan deprem bölgesindeki iş ortaklarına can suyu

DeFacto, deprem bölgesindeki hazır giyim tedarikçilerine destek olmak için önemli bir adım atarak, siparişlerinde depremden zarar gören bölgelerdeki iş ortaklarına öncelik vereceğini açıkladı.

DeFacto açıklamasına göre, kurulduğu günden bu yana tüm zorlukları paydaşlarıyla birlikte aşmaya odaklanan marka, deprem bölgesine yönelik yeni bir adım daha attı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapmış olduğu protokol çerçevesinde deprem bölgesinde bakanlığın himayesindeki tüm çocukların giyim ihtiyacını bir yıl boyunca karşılayacak olan DeFacto, bu kez bölgedeki ekonomik hareketliliğin yeniden başlaması için harekete geçti. Bu doğrultudan hareket ile DeFacto bölgedeki iş ortaklarına yönelik toplamda 6,5 milyon adet ürün siparişi geçecek. Ayrıca bu ürünler, müşterilerde farkındalık oluşturmak amacıyla, mağazalar ve online kanallarda deprem bölgesinde yer alan illerde üretildiğine dair etiketlerle satışa sunulacak ve satışlarını artırmaya yönelik tanıtım destekleri de verilecek.

DeFacto, "Üretim hiç durmasın" anlayışıyla, sipariş ve tedariklerinde depremden zarar gören bölgelerdeki iş ortaklarına öncelik vereceğini belirtirken bu çerçevede Tedarikçi Finansmanı Sistemi (TFS) yoluyla 6,5 milyon adet ürünün ödemelerini erken gerçekleştirecek. Türkiye'nin en büyük hazır giyim şirketlerinden biri olan DeFacto bu yaklaşımla, deprem sonrasında 11 ilin ekonomisine ve finansman akışına canlılık katarken, bölgenin sürdürülebilir istihdamına da destek vermeyi hedefliyor.

Salgın döneminde tezgahlar durmasın diye 900 milyon liralık can suyu

Deprem bölgesinde üretim ve istihdamı korumak adına 'Üretim hiç durmasın' hareketini başlatan DeFacto benzer bir anlayışı salgın döneminde de gerçekleştirmişti. O dönem tüm siparişlerinde iptaller yaşayan tekstil sektöründe sistemin durmaması, tezgahların çalışmaya devam etmesi için taşın altına elini koymuş ve 500'ü aşkın tedarikçiye 900 milyon TL kaynak sağlayarak can suyu olmuştu. DeFacto bu anlayışıyla o dönem zor bir süreç geçiren ve sipariş talepleri düşen tedarikçilerin sürdürebilirliğini sağlamıştı.

"Deprem Yardımlaşma Seferberliği" kampanyasına destek

DeFacto, depremin ilk anından itibaren ilgili devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ile beraber tek yürek ve dayanışma ile yaptığı koordinasyonlu çalışmaların yanı sıra Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan "Deprem Yardımlaşma Seferberliği" kampanyasında da yer aldı. Bu kapsamda şirket, başta Türkiye olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde müşteriler tarafından sipariş verilen ihtiyaç malzemelerini de AFAD koordinasyonunda kargo ücretsiz olarak deprem bölgelerine yönlendirdi.