DEAŞ ve El Kaide Bağlantılı İki Kişinin Mal Varlıkları Dondurma Kararı Kaldırıldı

DEAŞ ve El Kaide terör örgütleri ile bağlantılı olan Abu Mohammed Al-Jawlani ve Anas Hasan Khattab'ın Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararının ekindeki listenin "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" başlıklı bölümünde yer alan "Abu Mohammed Al-Jawlani ile Anas Hasan Khattab" isimli şahıslara ilişkin hükümler kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
