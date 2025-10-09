Data Center Eurasia Fuarı ve Konferansı İstanbul'da Devam Ediyor

Veri merkezi sektörünün Türkiye ve bölgedeki en kapsamlı buluşmalarından biri olan Data Center Eurasia Fuarı ve Konferansı devam ediyor.

Marmara Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, 8-11 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen fuarda veri merkezleri yapay zeka, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve güvenlik odağında tartışılıyor.

AWS, Huawei, Nokia, Hewlett Packard Enterprise, Serban İnşaat, Baltimore Aircoil ve Palo Alto Networks gibi sektör temsilcilerinin üst düzey yöneticileri de fuarda yer alıyor.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Microsoft, Turkcell, Otomatica, Schneider Electric, Uptime, Securitas Daikin ve Abloy gibi kurumların katkılarıyla veri merkezlerinin geleceği çok yönlü biçimde ele alınıyor.

Açıklamada etkinlikle ilgili görüşlerine yer verilen Marmara Fuarcılık Genel Müdürü Ferhat Bayram, Türkiye'de veri merkezleri alanında ilk kez bu ölçekte bir organizasyon düzenlemenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Her saniye dünyada 1,7 megabayt veri üretildiğini, bu verinin güvenli, sürdürülebilir ve kesintisiz şekilde yönetilmesinin artık stratejik bir gereklilik olduğunu dile getiren Bayram, "Türkiye, coğrafi konumu, enerji altyapısı ve insan kaynağıyla Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasında veri trafiği köprüsü olma yolunda hızla ilerliyor." açıklamasında bulundu.

Bayram, küresel veri merkezi pazarının 2028'e kadar 615 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini, Türkiye'nin de bu büyümenin içinde öncü rol üstlenebileceğini vurguladı.