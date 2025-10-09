Haberler

Data Center Eurasia Fuarı ve Konferansı İstanbul'da Devam Ediyor

Data Center Eurasia Fuarı ve Konferansı İstanbul'da Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ve bölgedeki veri merkezi sektörünün buluşma noktası olan Data Center Eurasia Fuarı, yapay zeka, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularında tartışmalara ev sahipliği yapıyor. Üst düzey yöneticilerin katıldığı etkinlik, Türkiye'nin veri merkezleri alanındaki öncülüğünü vurguluyor.

Veri merkezi sektörünün Türkiye ve bölgedeki en kapsamlı buluşmalarından biri olan Data Center Eurasia Fuarı ve Konferansı devam ediyor.

Marmara Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, 8-11 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen fuarda veri merkezleri yapay zeka, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve güvenlik odağında tartışılıyor.

AWS, Huawei, Nokia, Hewlett Packard Enterprise, Serban İnşaat, Baltimore Aircoil ve Palo Alto Networks gibi sektör temsilcilerinin üst düzey yöneticileri de fuarda yer alıyor.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Microsoft, Turkcell, Otomatica, Schneider Electric, Uptime, Securitas Daikin ve Abloy gibi kurumların katkılarıyla veri merkezlerinin geleceği çok yönlü biçimde ele alınıyor.

Açıklamada etkinlikle ilgili görüşlerine yer verilen Marmara Fuarcılık Genel Müdürü Ferhat Bayram, Türkiye'de veri merkezleri alanında ilk kez bu ölçekte bir organizasyon düzenlemenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Her saniye dünyada 1,7 megabayt veri üretildiğini, bu verinin güvenli, sürdürülebilir ve kesintisiz şekilde yönetilmesinin artık stratejik bir gereklilik olduğunu dile getiren Bayram, "Türkiye, coğrafi konumu, enerji altyapısı ve insan kaynağıyla Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasında veri trafiği köprüsü olma yolunda hızla ilerliyor." açıklamasında bulundu.

Bayram, küresel veri merkezi pazarının 2028'e kadar 615 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini, Türkiye'nin de bu büyümenin içinde öncü rol üstlenebileceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da kuyumcular altın satışını durdurdu

51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da altın satışını durdurdular
Jet akım radara yansıdı! İstanbul'u 48 saat boyunca esir alacak

Jet akım radara yansıdı! İstanbul'u 48 saat boyunca esir alacak
Sabah gözaltına alınan Hadise: Tüm kalbimle sahnedeyim

Sabah gözaltına alınan Hadise'den beklenmedik karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edin Dzeko bir ülkenin diline düştü

Sen ne yaptın Dzeko! Bütün ülke onu konuşuyor
Sabah gözaltına alınan Hadise: Tüm kalbimle sahnedeyim

Sabah gözaltına alınan Hadise'den beklenmedik karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.