Deprem Haftası'nda sigortalılık oranlarını artırma hedefi vurgulandı

Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK), 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında düzenlediği toplantıda, Türkiye'nin deprem riskine karşı finansal hazırlığı ve mühendislik temelli risk azaltma yaklaşımı ele alındı.

Türk Reasürans yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan DASK Yönetim Kurulu Başkanı Hande Akın, DASK'ın arandığı belli kontrol noktaları olduğunu anımsatarak, elektrik, su ve tapu idarelerinde işlem yaptırabilmek için öncelikle DASK zorunluluğu arandığından bahsetti.

Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) ile birlikte söz konusu kontrol noktalarının sıklığını ve adedini artırmayı amaçladıklarını ifade eden Akın, internet ve doğa lgaz abonelikleri gibi sözleşme türlerine de bu zorunluluğu getirmeyi planladıklarını anlattı.

Akın, ZAS kapsamındaki otomatik yenileme opsiyonundan da bahsederek sigortalılık oranını bu adımlarla artırmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

"Deprem kadar sigortasızlık da önemli bir risk"

DASK Genel Sekreteri Balkır Demirkan da 6 Şubat depremlerinin önemli bir sınav olduğunu anımsatarak, bu depremlerde 630 bin ihbar dosyası açıldığını, depremin üzerinden 24 saat geçmeden tazminat ödemelerine başlandığını ifade etti.

Demirkan, yaşanan bu deneyimin depreme ön hazırlığın önemini ortaya koyduğuna işaret etti. Mevcut durumda yaklaşık 12 milyon DASK poliçesi bulunduğunu anlatan Demirkan, bu seviyenin yetersiz olduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin önceliklerinden bahseden Demirkan, "Bunu artırmak, penetrasyonumuzu yüzde 100'e çıkarmak, yenileme oranlarını en az diğer zorunlu poliçe seviyesine çıkarmak en önemli önceliğimiz olacak. Deprem kadar sigortasızlık da önemli bir konu, önemli bir risk. Bu kurumun dokunabildiği kadar çok vatandaşa dokunması ve yaraları sarması çok kıymetli." diye konuştu.

"Daha geniş teminat, daha yaygın penetrasyonla DASK'ı ikinci seviyeye taşımak istiyoruz"

Türk Reasürans Genel Müdür Vekili Özgür Bülent Koç ise sistemin 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük bir sınavdan geçtiğini söyleyerek, 630 bin hasar dosyasını ödemek için büyük çaba verildiğinin altını çizdi.

Bu depremlerden büyük dersler çıkarıldığını, sonraki döneme hazırlanmak için birçok proje geliştirildiğini aktaran Koç, "Bunlardan bir tanesi de ZAS. ZAS'a geçiş sadece teminatların artırılması değil. Otomatik yenilemeyle birlikte sigortalanma oranlarının daha yüksek seviyelere çekilmesi gibi bir hedefimiz var. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Şu anda ilgili kanun teklifi Meclis'e sevk edilmek üzere bekliyor. Biz DASK kurumu olarak hazırız. Bir an evvel kanunumuzun çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Koç, riski yönetmenin önemini vurgulayarak, bunun için öncelikle binaların daha dayanıklı yapılması gerektiğini söyledi.

DASK'ın hasar ödeme kapasitesine ilişkin değerlendirmede bulunan Koç, "DASK olarak penetrasyonumuzu, sigortalama oranlarını, verilen teminatları artırmak istiyoruz. Bunları bir ölçüye kadar yaptık. Gidecek daha çok yolumuz var. Yapmaya da devam edeceğiz, ama öncelikle binalarımızı düzgün yapmamız gerekiyor. Binalarımızı düzgün yaptıktan sonra, kimse merak etmesin, bizim hasarı ödeyebilecek kapasitemiz her zaman mevcut. Bunu da geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Koç, mevcut durumda yürürlükte bulunan poliçe sayısına değinerek, "En az 25 milyon adet konutun bu zamana kadar bir şekilde DASK yaptırdığını fakat yenilemediğini, elde kalanın sadece 11,8 milyon olduğu gibi bir tespitimiz var." dedi.

ZAS'a geçişle birlikte sadece deprem değil, diğer tüm doğal afetleri kapsayan daha geniş bir yapı öngördüklerini ifade eden Koç, otomatik yenileme opsiyonuyla da sistemden çıkışın daha zor olduğu ve tabana yayılmanın esas olduğu bir sistem öngördüklerini anlattı.

Köy ve mezra alanlarındaki konutların da sisteme dahil edileceğini belirten Koç, "O zaman 35 milyon civarında bir konuttan bahsediyoruz. Yani şu anda 25 milyon civarında olan hedefin aslında ciddi miktarda arttığını da göreceğiz. Dolayısıyla, daha geniş teminat, daha yaygın penetrasyonla artık DASK'ı ikinci seviyeye taşımak istiyoruz." dedi.

"Depremleri önlemenin birinci yolu, tasarımları doğru yapmak"

Toplantıda ayrıca bu yıl 9'uncusu düzenlenen DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın ulusal ve uluslararası boyutu paylaşıldı.

Yarışma Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erdik, Türkiye'den 21, yurt dışından 4 üniversitenin finale katılmaya hak kazandığını belirterek, yarışmanın işleyişine ve jürinin görmeyi beklediği unsurlara değindi.

Erdik, dünyada büyük hasarlara yol açabilen depremleri önlemenin birinci yolunun tasarımları doğru yapmak olduğunu, bunun yanında inşaat, zemin ve mühendislerin kalifiye olması gibi diğer unsurların da bulunduğunu anlattı.