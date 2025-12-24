DAİMFED Gaziantep Şubesi'nin açılışı gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Gaziantep Şubesi, eski devlet bakanı ve 22. Dönem Gaziantep Milletvekili Kürşad Tüzmen ve Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu'nun katılımı ile açıldı.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Gaziantep Şubesi, yoğun katılımla açıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, federasyonun çalışmaları ve Gaziantep şubesinin hedefleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

"Gayrisafi milli hasılamıza en yüksek katkısı bulunan, en yüksek büyüme artışını sağlayan inşaat sektörü"

Gayrisafi milli hasılaya en yüksek katkı ve en yüksek büyüme artışını sağlayan sektörün inşaat olduğunu söyleyen Kürşad Tüzmen, "Türkiye'de bugüne kadar yapılan bütün çalışmalarda aslında hep eskiden müteahhitler suçlanırdı ama depremler sırasında ve depremden sonra da ama şunu gördüm, gayrisafi milli hasılamıza en yüksek katkıda bulunan, en yüksek büyüme artışını sağlayan inşaat sektörü. Yüzde 12'lik bir artış sağlamış. Diğerleri düşürüyor, çekiyor aşağı yüzde 3,4'e kadar iniyoruz ama sektör burada. Yurt dışı müteahhitlik çok önemli, oralarda da harika işler yapıyor. 25-30 milyar dolarlık bir hacim her sene getiriyorlar. DAİMFED de burada seçiciliğiyle kendi arasındaki organizasyonu gayet güzel bir şekilde üstüne basa basa, teker teker ayakları yere basan bir şekilde üniversitelerle iş birliği yaparak alıyor, belli bir noktaya götürüyor. Bir sivil toplum örgütü olarak ben tabii fahri başkanlık yapıyorum, bütün işi arkadaşlarımız yapıyor, çalışıyorlar başkanlarımız, bize de burada biraz söz söylemek düşüyor. Ancak bakıyorum ben mesela koruyucu aileler konusunda şu anda Türkiye'nin dördüncü sırasına gelmiş durumdalar. Yaptıkları koruyucu aileleri bularak insanlara yaptıkları, çocuklara yaptıkları, geleceğimize yaptıkları yatırım çok önemli" dedi.

"Tüm kurumlarımla beraber yanınızdayız"

Derneğin faaliyetlerine destek verileceğini söyleyen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Gaziantep'te bu sektörde hizmet veren arkadaşlarımızla zaten sürekli diyalog halindeyiz. Birkaç derneğimiz de var. Müteahhit arkadaşlarla, hepsiyle diyalog halindeyiz. Çok da güzel programlar da yapıyoruz. Bölgeden çıkan ve hedefi ulusal olan, ilerleyen mertebede uluslararası olan, böyle bir federasyonun çok daha etkili olacağını düşünüyorum. Dediklerinizi yaptığınız süre boyunca, yani bahsettiğiniz bize hem makamda hem burada da arkadaşların huzurunda anlattığınız hedefleri gerçek hedefleriniz olarak tuttuğunuz müddetçe ve o doğrultuda çalıştığınız müddetçe çok faydalı hizmetlere vesile olacağınıza inanıyorum. O hedeflerini gerçekleştirmeye dönük faaliyetlerinizde de sonuna kadar tüm kurumlarımla beraber yanınızda olduğunu mu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep şubemiz bu vizyonun güçlü bir parçası olacaktır"

Gaziantep şubesinin bu vizyonun güçlü bir parçası olacağını aktaran DAİMFED Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Kara, "Bugün burada hem Gaziantep'imiz hem de sektörümüz adına önemli bir adımı birlikte atmanın gururunu yaşıyoruz. DAİM FED olarak inşaat sektörünün sorunlarını dile getiren, çözüm üreten, mesleki dayanışmayı güçlendiren, ülke ekonomisini katkıyı önceleyen bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Gaziantep şubemizde bu vizyonun güçlü bir parçası olacaktır. Bizler daha nitelikli yapılar üretmek, şeylerimizi daha yaşanılabilir kılmak, sektörümüzde etik sürdürülebilir, kaliteli bir anlayışı hakim kılmak için sorumluluk alıyoruz. DAİMFED, Gaziantep Şubesi olarak hedefimiz, meslektaşlarımız arasında birlik ve beraberliği güçlendirmek, sektörel sorunları ilgili kurumlarla istişare ederek çözüm üretmek, genç müteahhitleri desteklemek, şehrimizin planlı, çağdaş ve güvenli bir şekilde büyümesine katkı sağlamaktır. Bugün atılan bu adımın Gaziantep'imize, sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

"Müteahhitlik sektörü ülkemizin kalkınmasında kritik bir role sahiptir"

Müteahhitliğin ülke kalkınmasında kritik bir role sahip olduğunu söyleyen DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Gaziantep üretimiyle, sanayisiyle, ticaretiyle ve girişimci ruhuyla ülkemizin lokomotif şehirlerinden birisidir. Aynı zamanda köklü tarihi, güçlü ekonomisi ve üretken insanlarıyla Anadolu'nun yüz akı olmuştur. Federasyonumuzun Gaziantep'te bir şube açması sadece kurumsal bir genişleme değil, bu güçlü yapıyla aynı hedefler doğrultusunda yürüme iradesinin de bir göstergesidir. Müteahhitlik sektörü, konut üretiminden kentsel dönüşüme, altyapıdan sanayi yatırımlarına kadar ülkemizin kalkınmasında kritik bir role sahiptir. Biz bu sorumluluğumuzun farkındayız. Aramızdaki çürük elmaları ayırt ediyoruz. Ayıklaya ayıklaya federasyon olarak bu müteahhitlik sektörünü en güvenilir hale getirmek boynumuzun borcudur" diye konuştu.

Açılış törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, eski devlet bakanı ve 22. Dönem Gaziantep Milletvekili Kürşad Tüzmen, Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu, federasyon yönetim kurulu üyeleri, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, müteahhitler, iş adamları ve davetliler katıldı. - GAZİANTEP