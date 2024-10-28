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DAİMFED Başkanı Karslıoğlu: Yatay Mimariye Geçiyoruz

DAİMFED Başkanı Karslıoğlu: Yatay Mimariye Geçiyoruz
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Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, inşaat sektöründe yatay mimariye geçişin önemini vurguladı. Üyelerinin projelerini yerinde inceleyen Karslıoğlu, deprem sonrası dikey binaların risklerini ve yatay mimarinin avantajlarını açıkladı.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, üyelerinin yatay mimariye geçtiklerini açıkladı.

DAİMFED yönetim kurulu, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaat projelerini yerinde inceledi. Bu sırada konuşan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, DAİMFED üyelerinin yatay mimariye uygun yapılar yaptıklarını açıklayarak, "2021 yılında ülkemizin yatay mimariye geçmesi gerektiği düşüncesini sektöre verilmiş bir talimat olarak algıladık. DAİMFED olarak, 2021 yılından bu yana üyelerimize dikey mimariyi bırakıp, yatay mimari ile projeler üretmemiz gerekliliğini her fırsatta dile getirdik. Bu sayede yatay mimari ile daha yaşanılabilir, altyapısı, otoparkı ve peyzajı ile yerel yönetimlerden gelecek hizmetlerin daha kolay işlevsel bir hal alacağı yapılar, projeler gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu proje halkımızın beğenisine sunulmaya başlanmıştır. Hedefimiz, kadim çağlardan beri dünyanın en önemli deprem kuşaklarının üzerinde yer alan ülkemizde felaketlerin önüne geçmeyi başarmaktır" diye konuştu.

"Şehirleşme kalitesi dikeyden yataya geçiş ile mümkün"

Özellikle deprem felaketlerinden sonra çok katlı, dikey binaların riskli yapılar olduğunun farkına varıldığını belirten Karslıoğlu, "Bu projeler ile tek katlı veya çok katlı fakat hepsi de standart dışı binalar, şehrimizi zehirli bir sarmaşık gibi istila etmiştir. Özellikle depremden sonra görüldü ki, depremden yıllar önce Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatın ne kadar yerinde ve anlamlı olduğunun farkına vardık. Dolayısıyla deprem felaketi bizlere acı gerçeği gösterdi. Bundan sonra şehirleşme kalitesini yükseltmek, dikeyden yataya geçiş ile mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mustafa Karslıoğlu Akdeniz İnşaat Yerel Yönetim Ekonomi İnşaat Deprem Emlak Yaşam

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