Daikin Türkiye, "İklimlendirme Sanayii Sektör Şampiyonu" seçildi

Daikin Türkiye, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2024 verilerine göre "İklimlendirme Sanayii Sektör Şampiyonu" unvanını aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TİM'in 32. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti.

İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Daikin Türkiye, ihracattaki istikrarlı artışını TİM'in 32. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde aldığı ödülle taçlandırdı.

2024 finansal yılında 400 milyon avro ihracat geliri elde eden şirket, bu başarısıyla TİM tarafından "İklimlendirme Sanayii Sektör Şampiyonu" seçilerek sektördeki konumunu güçlendirdi.

Sakarya Hendek'teki üretim tesisi, 4 bölge müdürlüğü, 2 bin 314 satış noktası ve yaygın servis ağıyla Türkiye genelinde hizmet sunan Daikin Türkiye, aynı zamanda Doğu Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri için teknoloji ve lojistik anlamında stratejik bir merkez konumunda bulunuyor.

Daikin Türkiye, 2011'den bu yana Türkiye'de doğrudan yatırımcı olarak faaliyet gösteriyor. Sakarya Hendek'te 163 bin metrekarelik alanda kurulu üretim tesisinde, split klima, fancoil, klima santrali, kombi ve VRV sistemleri gibi pek çok ürün grubunu yüksek kalite standartlarında üretip başta Doğu Avrupa olmak üzere Kuzey Afrika ve CIS ülkelerine ihraç ediyor.

"Dijitalleşme vizyonumuzu dünyaya taşıyoruz"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder, ihracattaki sürdürülebilir başarılarının temelinde AR-GE yatırımlarının, yerli üretim güçlerinin ve Türk mühendisliğine olan güvenlerinin olduğunu belirtti.

Önder, kalite, güven, çevre duyarlılığı ve dijitalleşme vizyonlarını da ihracat yoluyla dünyaya taşıdıklarını vurgulayarak, 2024'teki önemli adımlardan birinin, Avrupa'ya ihraç edilen tüm fancoil cihazlarının üretim merkezi haline gelmeleri olduğunu kaydetti.

Bu durumun hem Türkiye'nin üretim potansiyeline olan güvenin göstergesi, hem de yerli mühendisliğin geldiği noktanın somut bir yansıması olduğunu aktaran Önder, "Hedefimiz, 2025'te de çift haneli büyümeyi sürdürmek ve ihracat liderliğimizi daha da güçlendirmek." ifadesini kullandı.