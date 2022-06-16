Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "D-8 içi ticaret, toplam ticaretimizin sadece yüzde 6,5'i kadardır. D-8 içi ticaret hacminin bugüne kadar 7 kattan fazla artması çok önemli olmakla birlikte maalesef yeterli değildir. D-8 içi ticaretimizi, ilk aşamada toplam ticaretimizin yüzde 30'una ulaştırmalıyız. Yani 500 milyar dolar hedefine ulaşmalıyız. Bunun için Tercihli Ticaret Anlaşması'nın çok önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

Türkiye, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya ve Pakistan'dan oluşan Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 25'inci kuruluş yılı dolayısıyla İstanbul'da gerçekleştirilen "D-8 Yatırım Forumu" başladı.

D-8 Sekretaryası ve TOBB iş birliğinde, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla gerçekleştirilen forumun açılışında konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB için merhum Necmettin Erbakan'ın farklı bir anlamı olduğunu ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, "Zira kendisi, geçmişte bir dönem TOBB'un da başkanlığını yapmıştı. Tam 25 yıl önce, Sayın Necmettin Erbakan'ın vizyonu ışığında, D-8 teşkilatı 6 temel üzerinde kurulmuştur. Savaş yerine barış, çatışma yerine diyalog, çifte standart yerine adalet, üstünlük yerine eşitlik, sömürü yerine paylaşım, baskı ve tahakkümün yerine insan hakları, özgürlük ve demokrasi... Tüm bu ilkeler, bugün de tüm insanlığın ihtiyaç duyduğu çok doğru bir vizyona işaret ediyor. Gelişmiş ve refaha ulaşmış toplum olmanın yol haritasını gösteriyor. Bu ilkelere sahip çıkmaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

D8 ülkelerinin, Avrupa, Asya ve Afrika gibi çok önemli 3 kıtaya yayılmış durumda olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Zengin doğal kaynaklara sahibiz. Dünyanın yaklaşık yedide birini teşkil eden genç ve dinamik nüfusumuz var. 3,8 trilyon dolarlık bir ekonomimiz var. D-8 kurulduğunda 1.820 dolar olan kişi başına düşen milli gelir ortalamamız, bugün 4 bin 500 doları aştı. Toplam ticaretimiz 1,6 trilyon dolar. Dünya ticaretinin yüzde 4,5'ini gerçekleştiriyoruz. D-8 içi ticaret, toplam ticaretimizin sadece yüzde 6,5'i kadardır. D-8 içi ticaret hacminin bugüne kadar 7 kattan fazla artması çok önemli olmakla birlikte maalesef yeterli değildir. D-8 içi ticaretimizi, ilk aşamada toplam ticaretimizin yüzde 30'una ulaştırmalıyız. Yani 500 milyar dolar hedefine ulaşmalıyız. Bunun için Tercihli Ticaret Anlaşması'nın çok önemli olduğuna inanıyorum. Anlaşmanın tüm üye ülkeler tarafından mümkün olan en erken zamanda onaylanması büyük önem arz ediyor. Sonraki aşamada da, anlaşma kapsamındaki ürünleri artırmalıyız. Bir sonraki adım da D-8 Serbest Ticaret Anlaşması olmalıdır. Zira ticaret; zenginliğin, refahın ve barışın temelini oluşturur. Bu üçü aslında birbirini tamamlayan zincirin önemli halkalarıdır. Ticareti iş insanları yapacak. Bunun için de karşılıklı seyahatlerimizde, vize gibi hiçbir engel olmamalıdır. Özellikle iş insanlarımız için vize konusu da bir başka önceliğimiz olmalıdır."

"Daha çok ticaret yapmalıyız"

Rifat Hisarcıklıoğlu, Kovid-19 pandemisi ile ekonomilerde ciddi zorluklar yaşandığını, değer zincirlerinde kopmalar ve ham madde fiyatlarında artış olduğunu, enerji ve gıda arz güvenliği sorunlarının ortaya çıktığını anlattı.

Ukrayna savaşı ile karşı karşıya olunduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Savaşın olumsuz etkileri tüm dünyaya yayılıyor. Özellikle ham madde temini, enerji ve gıda arzı güvenliği önümüzdeki dönem önceliklerimiz arasında yer almalıdır." dedi.

Ticaretten tarım ve sanayiye, turizmden enerji ve ulaştırmaya kadar birçok alanda sektörel bazda iş birlikleri bulunduğunu ancak var olan ortaklıkların adeta "okyanusta damla" olduğunu, potansiyelin kullanılmadığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha çok ticaret yapmalıyız. Daha çok üretmeliyiz. Üretimde katma değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz. Karşılıklı daha çok yatırım yapmalıyız. Genç nüfusumuza daha iyi meslekler, daha parlak bir gelecek bırakmalıyız. Dijital ekonomi, elektronik ticaret ve yeşil büyüme gibi yeni alanları iş birliğimize dahil etmeliyiz. Aynı şekilde, ticaretin kolaylaştırılması ve bu kapsamda gümrük konularında iş birliğini önceliklerimiz arasına dahil etmeliyiz. Lojistik bağlarımızı ve altyapımızı geliştirmeliyiz. Aramızdaki iş yapma iklimini kolaylaştırmamız gerekiyor. Yatırımcı dostu politikalar bu açıdan çok önemlidir. Yatırım ortamının iyileştirilmesi sürecinde, işleyen bir tahkim sistemi yönlendirici olmaktadır. Ülkelerimiz uluslararası tahkime açık olmalıdır. Bu açıdan İstanbul'da kurulan İslam İşbirliği Tahkim Merkezi'nden yararlanmalıyız. Biz D-8 Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bu alanda hükümetlerimizin atacağı adımlara destek olmaya ve bu adımları somut iş birliklerine dönüştürmeye hazırız.

Yatırım ortamı yatırımcılara güven vermelidir. Yatırımcıları daha fazla yatırım yapmaya özendirmeli, yeni yatırımcılar için cazip koşullar sunmalıdır. D-8 Ticaret ve Sanayi Odası, D-8 için ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlamaya hazırdır. TOBB olarak, geçen dönem D-8 Ticaret ve Sanayi Odası'nı kurumsallaştırma yönünde ortaklarımızla birlikte önemli mesafe aldık. Bu çabalarımızda, hükümetlerimizin ve D-8 Genel Sekretaryası'nın değerli destekleri olmuştur. Bu kapsamdaki çalışmalarımızı, dönem başkanlığını yürüten Bangladeş Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu'nun eski başkanı kardeşim Şeyh Fazle Fahim devam ettirmektedir. Geçen ay kardeşimle Ankara'da görüştüm. Çalışmaları ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. 26-27 Temmuz'da Bangladeş'te gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak istiyorum. D-8 Ticaret ve Sanayi Odaları'nın üyeleri olarak sizlerin de en üst düzeyde katılmanızın önemli olduğunu düşünüyorum."

Pakistan Yatırım Kurulu Federal Bakanı Chaudhry Salik Hussain ve D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulqadir Imam'ın katıldığı forumun açılış konuşmalarının ardından aile fotoğrafı çekimi yapıldı.

Foruma, D-8 üye ülkelerinin yatırım ajansları ile D-8 ticaret ve sanayi odaları temsilcileri katılıyor.

Gün içerisinde üye ülkelerin temsilcileri tarafından sunumların yapılacağı ve konuşmaların gerçekleştirileceği forum, 25. yıla özel düzenlenecek resepsiyonla sona erecek.