CW Enerji Şanlıurfa'da arazi GES kurulumu gerçekleştirdi

CW Enerji, Kaptanoğlu Denizcilik Grup'a ait Desan Deniz İnşaat Sanayi AŞ ile yaptığı sözleşme kapsamında Şanlıurfa'da arazi güneş enerjisi santralinin (GES) kurulumunu başarıyla tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CW Enerji, Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecine katma değer sağlayan projelere imza atmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Volkan Yılmaz, Şanlıurfa'da Desan Deniz İnşaat Sanayi AŞ için arazi GES'in kurulumunu tamamladıklarını belirterek, "Hayata geçirdiğimiz projemiz ile bir kez daha temiz ve yeşil enerji dönüşümüne önemli bir katkı sağladık. Sanayimizin enerji ihtiyacını çevreci, ekonomik ve yerli çözümlerle karşılamak bizler için gurur verici. Projenin hem teknolojik gücümüzü hem de sürdürülebilirliğe olan katkımızı göstermesi açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde kurulumunu tamamladıkları hem çatı hem arazi GES'lerle iz bırakmayı sürdürdüklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz yüksek verimli, son teknoloji güneş panelleriyle yüksek performans ve güvenilirliği odağına alan güçlü bir markayız. Üretimini gerçekleştirdiğimiz paneller, dayanıklılıkları, uzun ömürleri ve yüksek performans değerleriyle her ölçekteki projeye maksimum verimlilik sağlıyor. Uluslararası kalite standartlarına uygun olarak ürettiğimiz ürünlerimiz, zorlu iklim koşullarında dahi güvenle çalışabilecek bir teknolojiye sahip. Uzun yıllara dayanan tecrübemizle müşterilerimize yalnızca bir enerji çözümü değil, sürdürülebilir bir yatırım güvencesi sunuyoruz."

Desan Deniz İnşaat Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu da tersanelerinin enerji ihtiyacını çevreci ve yenilenebilir kaynaklarla karşılamanın hem doğaya karşı sorumluluklarının bir gereği hem de ileriye dönük vizyonlarının temel unsurlarından biri olduğunu aktardı.