Cumhuriyeti Kuran Şehirlerden Kardeş Oda Protokolü İmzalandı

Cumhuriyeti Kuran Şehirlerden Kardeş Oda Protokolü İmzalandı
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Erzurum, Sivas ve Amasya'nın katılımıyla Samsun'da yapılan etkinlikte, 'Cumhuriyeti Kuran Şehirler Kardeş Oda' protokolü imzalandı. Protokol ile iki ilin ticaret, yatırım ve eğitim alanlarında iş birliği yapması öngörülüyor.

İçlerinde Erzurum'unda olduğu 4 ilin ticaret ve sanayi odaları başkanları Samsun'da "Cumhuriyeti Kuran Şehirler Kardeş Oda" protokolünü imzaladı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde, Erzurum, Sivas ve Amasya'nın katılımıyla gerçekleştirilen Cumhuriyeti Kuran Şehirler Programı kapsamında, Samsun'da; TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Murzioğlu ile TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Kardeş Oda Protokolünü imzaladılar.

Kardeş oda olan Erzurum ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odaları, ticaret, yatırım, eğitim ve ortak projelerle iki ilin bağlarını daha da güçlendirecek. Cumhuriyeti Kuran Şehirler Programı kapsamında Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın da misafir olduğu etkinlikte, Cumhuriyeti Kuran Şehirler Protokolü de imzalandı. Bu protokol ile Samsun ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odaları aşağıdaki konularda iş birliği yapacaklardır:

Taraflar, kendi bölgelerinde düzenlenen ve düzenlenecek olan ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonlarla ilgili bilgi ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşacaklardır Karşılıklı hizmet standartlarının artırılması konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaşacaklardır. Cumhuriyet'e giden tarihsel süreçte; Samsun'dan 19 Mayıs 1919'da başlayan ve Amasya, Erzurum ile Sivas'ta gerçekleştirilen kongreler ve Ankara'da Cumhuriyetin İlanı'nın yıldönümlerinde, bir dizi sosyo-kültürel ve ticari etkinlik düzenleyerek iş birliği ile tarihi sürecin önemi kardeş odaların faaliyetleriyle yaşatılacak. Belirtilen bu alanlarda Samsun ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odaları birlikte hareket edeceklerdir. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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