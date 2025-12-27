'Cumhuriyeti Kuran Şehirler' etkinliği Ankara'da düzenlendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhuriyet'in kuruluşuna katkı sunan şehirlere ilişkin, "Cumhuriyet'imizin kuruluşuna giden yolda, Samsun'dan başlayıp Amasya, Erzurum ve Sivas'ta milli bir istiklal harbi hüviyeti kazanan bu destansı mücadeleye sahip çıktınız. Bu dört şehrimiz, istiklale giden yolda kararlılığımızın nişanesidir." dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) öncülüğünde, Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odalarının işbirliğiyle, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü kapsamında düzenlenen "Cumhuriyeti Kuran Şehirler" etkinliği, Cumhuriyet Müzesi'nde (2. TBMM binası) gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinliğin ardından bir otelde Cumhuriyeti Kuran Şehirler Gala Yemeği programı düzenlendi.

Burada konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğunun hatırlatılması ve gelecek nesillere aktarılması gerekliliğine vurgu yaparak, "İşte sizler bu vizyonla hareket ederek, çok doğru ve değerli bir işe imza attınız. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda, Samsun'dan başlayıp, Amasya, Erzurum ve Sivas'ta milli bir istiklal harbi hüviyeti kazanan bu destansı mücadeleye sahip çıktınız. Bu dört şehrimiz, istiklale giden yolda kararlılığımızın nişanesidir. Milli birlik ve bağımsızlık fikrini tüm Anadolu'ya yayan, milletimizi tek yürek olarak ayağa kaldıran, simge şehirler sizlerin içerisinde yaşadığı şehirlerdir." diye konuştu.

Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından ekonomik bağımsızlık savaşı başlattığını belirten Hisarcıklıoğlu, Cumhuriyet ile birlikte kapitülasyonların kaldırıldığını, milli sanayinin geliştiğini, İzmir İktisat Kongresi'nin toplandığını ve karma ekonomi modeline geçildiğini hatırlattı.

"Atatürk yalnızca işgalden değil yoksulluktan kurtarmayı da hedefledi"

Cumhuriyet Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç da Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun yalnızca askeri zaferlerin değil, iradenin, aklın, dayanışmanın ve kalkınma idealinin hikayesi olduğunu vurguladı.

Ardıç,"Gazi Mustafa Kemal Atatürk vatanı yalnızca işgalden kurtarmayı değil yoksulluktan, geri kalmışlıktan ve dışa bağımlılıktan kurtarmayı da hedefledi. Bu anlayışla Cumhuriyet, daha ilk günlerinden itibaren siyasi bağımsızlığı ekonomik bağımsızlıkla tamamlamayı temel bir amaç olarak benimsedi." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın, Türkiye'nin savunma sanayisinin merkezi olmasının arkasında tarihten gelen büyük bir birikimin bulunduğunun altını çizen Ardıç, söz konusu birikimin bugün yüksek teknolojiye, mühendisliğe, AR-GE'ye ve dünyanın en büyük savunma sanayii şirketlerine ev sahipliği yapan bir ekosisteme dönüştüğünü söyledi.

Cumhuriyetin kurulmasında diğer şehirlerin de önemine dikkati çeken Ardıç, şunları kaydetti:

"Bu yürüyüş tek bir şehrin yürüyüşü değildir. Bugün bu salonda bir araya gelmemizin anlamı Cumhuriyeti kuran iradeden ve taşıdığımız tarihi sorumluluktan, ülkemizin parlak bir geleceğe taşıyacak ortak vizyona birlikte yürümektir. Cumhuriyeti Kuran Şehirler buluşmasının finalinin Ankara'da yapılması bir başlangıçtır. Samsun'da yakılan meşale, Amasya'da ilan edilen irade, Erzurum'daki bağımsızlık kararlılığı, Sivas'taki birlik ruhu, Ankara'nın üretim gücü ve devlet aklı ortak projelere ve ortak hedeflere dönüşmelidir. Bu yürüyüş, üretimle büyümeyi, teknolojiyle güçlenmeyi zorunlu kılmaktadır."

Ardıç'ın konuşmasının ardından Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç, Erzurum TSO Başkanı Saim Özakalın ve Sivas TSO Başkanı Zeki Özdemir yaptıkları konuşmalarda odalar arası işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik mesajlar verdi.