KUZKA, TR82 Bölgesi'nin Yatırım Potansiyelini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde Kastamonu, Çankırı ve Sinop'u kapsayan üç günlük çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette, TR82 Bölgesi'nin yatırım potansiyelinin geliştirilmesi, girişimcilik ve istihdamın artırılması ile bölgenin ulusal ve uluslararası düzeyde daha etkin tanıtılmasına yönelik iş birliği imkanları değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, TR82 Bölgesi'nin yatırım ve üretim potansiyelini yerinde değerlendirmek ve bölgedeki kurumlarla istişarelerde bulunmak amacıyla Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta çeşitli temaslar gerçekleştirdi. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ev sahipliğinde düzenlenen üç günlük çalışma programına Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Uzmanları ile KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, Ajansın Kastamonu, Çankırı ve Sinop Yatırım Destek Ofisi Koordinatörleri katıldı.

Üç İlde yatırım ekosistemi incelendi

Çalışma ziyareti kapsamında ilk olarak Kastamonu, Çankırı ve Sinop valiliklerini ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi uzmanları, bölgenin yatırım gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Valilik ziyaretlerinin ardından üç ildeki ticaret ve sanayi odaları, üniversiteler, teknokentler ve organize sanayi bölgeleri temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirildi. Ayrıca bölgede faaliyet gösteren öncü firmalara yönelik saha ziyaretleri de düzenlenerek üretim altyapısı, yatırım imkanları ve bölgesel ekonomik dinamikler yerinde incelendi.

Gerçekleştirilen temaslarda, Bölgesel Kalkınma ve İstihdam ile Küresel ve Ulusal Tanıtım Stratejileri başlıkları görüşmelerin ana gündemini oluşturdu. Bölgesel Kalkınma ve İstihdam başlığında girişimciliğin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve bölgesel kalkınmaya yönelik kurumlar arası stratejik iş birliği imkanlarının geliştirilmesi değerlendirildi. Küresel ve Ulusal Tanıtım Stratejileri başlığı altında ise paydaşlar ile TR82 Bölgesi'nin rekabetçi yatırım potansiyelinin, ulusal ve uluslararası platformlarda çok daha etkin ve güçlü bir biçimde tanıtılmasına yönelik vizyon planlamalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Yatırım potansiyelinin tanıtılması gündemde

Çalışma programının önemli gündem başlıklarından olan bölgenin yatırım potansiyelinin ulusal ve uluslararası platformlarda etkin tanıtımı görüşmelerde tüm yönleriyle ele alındı. Kastamonu, Çankırı ve Sinop'un sahip olduğu üretim altyapısı, yatırım fırsatları ve sektörel potansiyelinin daha geniş yatırımcı kitlelerine ulaştırılması için izlenecek tanıtım stratejilerinin oluşturulması benimsendi. Bunun yanı sıra, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, yeni yatırımların teşvik edilmesi, istihdamın artırılması ve bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda kurumlar arası stratejik iş birliği imkanları değerlendirildi.

Üç ile yönelik düzenlenen çalışma ziyareti kapsamında gerçekleştirilen temas ve saha incelemeleriyle, Kastamonu, Çankırı ve Sinop'un yatırım potansiyelinin daha etkin biçimde tanıtılması, yeni yatırım stratejilerinin geliştirilmesi ve ulusal ve uluslararası yatırımcılarla iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı