Yılın Kareleri Oylaması Gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şenel, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın katkılarıyla düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" başlıklı fotoğrafını tercih eden Şenel, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" adlı karesini seçti."

Şenel, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'ın "Hareket zamanı" fotoğrafını oylarken "Günlük Hayat" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" karesini tercih etti.

"Portre" kategorisinde Şebnem Çoşkun'un "Sarmanla sarılan" fotoğrafından yana oyunu kullanan Şenel'in "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihi ise Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" oldu."

"Fotoğraf, davaya sahipliği gösteriyor"

Şenel, tercihlerine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Filistin'in İslam dünyasının ortak davası olduğuna işaret eden Şenel, "Özellikle 20'nci yüzyılda başlayan bu süreç günümüzde şiddetini daha da artırdı. Çok büyük acılara sahne oldu. Zalim İsrail'in uyguladığı soykırım Müslümanların yüreğinde ciddi yaralar, üzüntüler oluşturuyor. En büyük duyarlılığı da Türkiye olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız gösteriyor. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere her platformda bu konuyu gündemde tutuyor. Burada gündemde tutmanın da ötesinde çözüm olmaya çalışıyor." dedi.

Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafına ilişkin ise Şenel, "Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı dram, üzüntü, soykırım, açlık, İsrail'in uyguladığı her türlü kötülük var. İnsanlık dışı zulme karşı milletimizin hep var olan merhamet duygusuna bu süreçte yakından şahit oluyoruz. Bu fotoğraf, davaya sahipliği gösteriyor. O açıdan bu fotoğrafı çok önemsiyorum. Bir günlük, anlık bir olaya tepki değil de yüzyıllık davada Türkiye'nin duruşunu gösteren bir fotoğraf. Hem davaya sahipliği hem milletimizin millet olma vasfını oluşturan aynı şeylere üzülme aynı şeylere sevinme noktasında gösterdiği duyarlılığı yansıtıyor." diye konuştu.

-"Hayatın 360 derece her boyutuyla ilgilenen Ajans profili görüyorum"

Şenel, Türkiye'nin yalnızca kendi meseleleriyle değil, dünyanın her noktasındaki gelişmelerle yakından alakadar olduğunu dile getirerek, "Başta Filistin olmak üzere insanlık mücadelesinin devam ettiği tüm coğrafyalarda krizlerin çözülmesi noktasında üstün gayret gösteren bir Türkiye var." ifadesini kullandı.

Bu anlamda fotoğrafların, Türkiye'nin bu perspektifi ışığında AA'nın ırk, din ve dil ayrımı gözetmeksizin haber değeri taşıyan her noktada var olduğunu gösterdiğine işaret eden Şenel, bunun ülkenin son çeyrek yüzyılda uluslararası diplomaside, siyasette ortaya koyduğu yaklaşımın yansıması olduğunu anlattı.

Şenel, "Spor, kültürel faaliyetler, günlük yaşamda bizi gülümseten hikayeler, hayvanlara ve bitkilere olan duyarlılık, hayatın 360 derece, her boyutuyla ilgilenen, dünyanın her tarafındaki olanı biteni yakından takip eden Ajans profili görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.