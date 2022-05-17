Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Savunma ve Havacılık Sanayii Ciromuz 10 Milyar Dolar Barajını Aştı - Haberler

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma ve havacılık sanayii sektör ciromuz, 2021 yılında 10 milyar dolar barajını aşarak pandemi öncesi rakamlara tekrar geri dönüş sağladı. Sektörün yeni sipariş tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 40 artarak yaklaşık 9 milyar dolar oldu. Ar-Ge harcamaları ise yüzde 32 artarak yaklaşık 1 milyar 600 milyon doları geçti. Bu yıl sonunda bu rakamların daha yukarılarda olmasını hedefliyoruz" dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) iş birliğiyle düzenlenen 'Savunma Sanayii Buluşmaları'nın dördüncüsü bugün yapıldı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve savunma sanayii temsilcilerini bir araya getiren toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile birlikte İSO Meclis ve Meslek Komitesi üyeleri ve savunma sanayii firmalarının temsilcileri katıldı.

İSO 4. Savunma Sanayii Buluşmaları'nın açılış konuşmasını yapan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, 200 yıl önce yaşanan sanayi devrimi ile birlikte teknolojik gelişmeler ve yeniliklerin hep ivme kazanarak devam ettiğini, 21. yüzyılda ise adeta altın çağ yaşandığını belirtti. Bahçıvan, şunları söyledi:

"SAVUNMA SANAYİİ ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ SEKTÖRLERİNDEN BİRİ KONUMUNDA: Teknolojik gelişmelerin yön verdiği ve katkı sağladığı en kritik sektörlerden biri de savunma sanayiidir. Bunu ülkemizin bu alanda son yıllarda gösterdiği gurur veren başarılardan da anlıyoruz. Bugün Türk savunma sanayii, yüklenicileri, üniversiteleri, araştırma kurumları, geliştirdiği yerli ve milli teknolojik ürünleri ve ihracatıyla ülkemizin en önemli sektörlerinden biri konumunda. Bu başarılı noktaya gelmek hiç de kolay olmadı. Bu sürecin arkasında güçlü bir vizyon, takdire şayan zihinsel ve fiziksel emek, alın teri var. Bu ulvi başarıda katkısı olan herkese sanayicilerimiz adına teşekkür ederim.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURULDUĞU GÜNDEN BERİ BARIŞTAN YANA TAVIR TAKINDI: Özellikle son zamanlarda Suriye ve Libya'dan sonra Ukrayna'da yaşanmakta olan savaşla birlikte daha da artan güvenlik risklerinin oluşturduğu tehditler endişe yaratıyor. İşte bu gelişmeler ve güvenlik kaygılarıyla birlikte savunma sanayii de son dönemde tüm dünyada üzerinde en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Ülkelerin kendi ürettikleri teknolojilerle var olmalarının, güvenliklerini sağlamanın önemini de biraz önce değindiğim güncel olaylar vesilesi ile tekrar tekrar gözlemliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu günden beri Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesi doğrultusunda hep barıştan yana bir tutum takınarak barışı sağlayan çabalara sürekli katkı veriyor. Bunu en son Ukrayna Savaşı'nda sergilediği çabalarda da görüyoruz.

3. DÜNYA SAVAŞI İHTİMALİNİN TARTIŞILDIĞI BİR DÜNYADA SAVUNMA SANAYİİ ASLA İHMALE GELMEYECEK BİR ALANDIR: Türkiye, barışa olduğu gibi ülke savunmasına ve güvenliğine de büyük önem veriyor. Süper güçler arasında hegemonya mücadelesinin kızıştığı, 3. Dünya Savaşı ihtimalinin tartışıldığı bir dünyada savunma sanayii, asla ihmale gelmeyecek bir alandır. Bu çerçevede, savunma sanayii alanında Ar-Ge çalışmaları, yeni model arayışları, yeni iş birlikleri ve yeni nesil tedarik stratejileri birçok ülkenin gündemini oluşturuyor.

MİLLİ SAVUNMA SANAYİİNDE GEREKLİ TEDBİRLER EN ÜST SEVİYEDE ALINARAK ÇARKLARIN DÖNMESİ SAĞLANDI: Pandemi etkileri ve küresel ekonomik istikrarsızlıklar yoğun bir şekilde hissedilmeye devam ediliyor. Tüm dünyada üretim ve tedarik zincirinde aksamalar, çip ve benzeri kritik parçalarda üretim krizleri yaşanıyor. Bu olumsuzluklara rağmen yerli ve milli savunma sanayiinde gerekli tedbirler en üst seviyede alınarak çarkların dönmesi sağlandı ve başarı kaydedildi. 15 yıl önce yüzde 80 oranında dışa bağımlı olan savunma sanayii sektörü, bugün, KOBİ ve yüklenici firmalar, araştırma kuruluşları ve üniversitelerin ortak akıl ve vizyonu ile adeta bir 'ortak üretim seferberliği' hissiyatı ile çalışıyor.

İSO 500'DE 20'DEN FAZLA SAVUNMA SANAYİİ FİRMASI VAR: Savunma sanayii sektörümüzün bugün 77 binin üzerinde çalışana istihdam sağlama noktasına gelmiş olması da son yıllarda en çok ihtiyaç duyduğumuz istihdama katkı açısından gurur verici. İSO 500 listemizde, 2000 yılında savunma sanayii sektörümüzden 6 firma yer alırken 2021 yılında açıklanan çalışmamızda savunma sanayiinde faaliyet gösteren 20'den fazla firmamızın yer alması da sektörün başarılı gelişimini ortaya koymaktadır. Ortaya konulan özgün, yerli ve milli projeler, hiç kuşkusuz ülke savunmasında büyük rol üstleniyor. Kendi motorunu, milli tankını, savaş gemisini, taarruz helikopterini, insansız hava araçlarını, füzesini ve piyade tüfeğini üretmeyi başaran Türkiye hepimizin gururudur. Bu gurur, sektörde faaliyet yürüten kuruluşlarımıza moral motivasyon açısından çok önemli bir etki yapıyor. İSO olarak, üyelerimiz olan nitelikli sanayi firmaları aracılığıyla İstanbul'un önemli bir savunma sanayii üretim merkezi olması için çalışmalarımızı her geçen gün daha etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Daha önceki savunma sanayii alanındaki buluşmalarımız çerçevesinde, savunma sanayiimizin ana üretici firmaları ile üyelerimizi bir araya getirdiğimiz kapsamlı ikili görüşme organizasyonları düzenledik. Bu sene de panelimiz sonrası yine bu salonda 15 savunma sanayii ana üretici firmamızla ikili görüşmeler gerçekleşecek. Gelen taleplere baktığımızda, bugün binin üzerinde ikili görüşme gerçekleşmesini bekliyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de konuşmasında, sektör cirosunun 10 milyar doları aştığı bilgisini paylaştı. Demir, şunları aktardı:

"60 MİLYAR DOLARLIK PROJE HACMİNE ULAŞILDI: Bugün savunma sanayiimiz, özgün ürünleri, ihracatı, ana yüklenicileri, alt yüklenicileri, KOBİ'leri, araştırma kuruluşları ve üniversiteleri ile ülkemizin en önemli sektörlerinden biri haline gelmiştir. 20 yıl önce sadece 62 savunma projesi yürütülürken bugün bu sayı 800'e yaklaştı. Bu projelerin yarısından fazlası son 5 yılda başlatıldı. 20 yıl önce 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken geldiğimiz noktada 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaşıldı.

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİİ CİROMUZ 2021 YILINDA 10 MİLYAR DOLAR BARAJINI AŞTI: Sektörümüze dair güncel bazı rakamları da buradan ilk kez açıklamak isterim. Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği'nin (SASAD) hazırladığı 2021 yılı sektör performans verilerine göre; savunma ve havacılık sanayii sektör ciromuz, 2021 yılında 10 milyar dolar barajını aşarak pandemi öncesi rakamlara tekrar geri dönüş sağladı. Sektörümüzün aldığı yeni sipariş tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 40 artarak yaklaşık 9 milyar dolar oldu. Sektörümüzün Ar-Ge harcamaları ise bir önceki yıla göre yüzde 32 artarak yaklaşık 1 milyar 600 milyon doları geçti. Bu yıl sonunda bu rakamların daha yukarılarda olmasını hedefliyoruz.

ÜLKELERİN EN ÖNEMLİ DERDİ BAĞIMSIZLIK: Muharebe konseptleri, doktrinler değişirken ülkemizi gerektiği gibi savunup koruyabilecek bir kabiliyette olmazsak maalesef hiçbir zaman tam bağımsız olabilmemiz mümkün değil. Ülke savunmasını düşündüğümüzde yurt dışından hazır alımla elde edilen sistemlerin yaşattığı zorluklar, tedarik süreçlerinin uzaması ve dışa bağımlılık nedeniyle yaşanan sıkıntılar aşikar.

SAVUNMA SANAYİİMİZ DURMUYOR, ADETA BİR BUZKIRAN GEMİSİ GİBİ ÖNÜNE ÇIKAN ENGELLERİ KIRA KIRA İLERLİYOR: Ukrayna örneği hem bize hem de tüm dünyaya bunu bir kez daha gösterdi. Topraklarını korumak için cesurca savaşan Ukraynalılar, bir gün içinde dünyanın en büyük ordularından biri ile karşı karşıya kaldı. Ukrayna'yı işgal edenler, çoluk çocuk demeden sivilleri katletti. Bir ülkenin güzelim şehirlerini yerle bir etti. Bu adil olmayan savaş, muharebe konseptinin kökten değiştiğine dair bizlere birçok yeni veri sunuyor. Ülkelerinin bağımsızlığı için cepheye koşan Ukraynalılar, dünyanın tanımaya çalıştığı yeni teknolojileri etkin bir şekilde kullanıyor. Konvansiyonel sistemler yüksek teknolojiye yeniliyor. Kısacası muharebe sahasının doğası kökten değişiyor. Biz de bağımsızlığımızı korumak, geleceğimizi teminat altına almak için yüksek teknoloji geliştirmeye devam etmeli ve değişen dünyanın getirdiği koşulları iyi okumalıyız. Daha da önemlisi, bunun bir tercih değil zaruret olduğunun da bilincinde olmalıyız. Bu nedenle savunma sanayiimiz durmuyor, adeta bir buzkıran gemisi gibi önüne çıkan engelleri kıra kıra ilerliyor."