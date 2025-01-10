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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İzmir İş Dünyası ile Toplantı Yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İzmir İş Dünyası ile Toplantı Yaptı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası başkanlarıyla bir araya gelerek bölgesel ve ulusal beklentileri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve bu kuruluşların yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, iş dünyası ile istişare geleneğini sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Toplantıda, İzmir iş dünyasının bölgesel ve ulusal ölçekteki beklenti ve taleplerini ele aldık. Aynı zamanda, İzmir ve Ege Bölgesi'nde devam eden projelerin mevcut durumuna ilişkin bilgi aldık, ekonomi programımıza ilişkin öngörülerimizi, hedeflerimizi ve politikalarımızı paylaştık. Ülkemizin kalkınma yolculuğunda iş dünyamızın aktif katkısını çok önemsiyoruz. Milletvekillerimize, oda başkanlarımıza ve yönetimlerine ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Toplantıda, AK Parti İzmir milletvekilleri Eyüp Kadir İnan ve Şebnem Bursalı da yer aldı.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Ekonomi
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