Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İş Dünyasıyla İstişareler Yaparak Orta Vadeli Programı Hazırlıyor

İŞ dünyasının temsilcileri ile yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstişareyle orta vadeli programımızı hazırlıyoruz. Eylül ayında bir yol haritası niteliğinde olacak. Hem içinde bulunduğumuz yılın makro rakamlarını güncelleyeceğimiz hem de ileriye dönük 3 yıllık para politikasında, maliye politikasında ve yapısal reformlar başlığında temel çerçeveyi ortaya koyacağımız orta vadeli programın hazırlıklarını yapıyoruz dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da iş dünyasının temsilcileriyle 'OVP Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi' başlıklı toplantı düzenledi. Toplantıya STK temsilcileri ile çok sayıda iş adamı katıldı. Dolmabahçe Sarayı'nda sabah saat 09.30'da başlayan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklama yaptı.

EYLÜL AYINDA ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR ORTA VADELİ PROGRAMI KAMUOYUNA SUNMA İMKANI BULACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sabah açılışta da ifade etmiştim. İstişareyle orta vadeli programımızı hazırlıyoruz. Eylül ayında bir yol haritası niteliğinde olacak. Hem içinde bulunduğumuz yılın makro rakamlarını güncelleyeceğimiz hem de ileriye dönük 3 yıllık para politikasında, maliye politikasında ve yapısal reformlar başlığında temel çerçeveyi ortaya koyacağımız orta vadeli programın hazırlıklarını yapıyoruz. Bir taraftan strateji bütçe başkanlığımız, Hazine Maliye Bakanlığımız gibi kurumlarımız teknik çalışmalar yapıyorlar. Ama bu yeterli değil. Bir taraftan da iş dünyamızda çalışan kesimlerle, sivil toplumla istişareler yürütüyoruz. Buradan fikirleri de orta vadeli programımıza entegre edeceğiz. Belirsizlikleri azaltan, öngörülebilirliği güçlendiren bir çerçeve olarak orta vadeli programımıza iyi bir hazırlık yapıyoruz. Bugün burada 3 saati aşkın uzun bir süredir iş dünyamızın fikirlerini dinledik. Değişik kesimlerden fikirler dinledik. Önümüzdeki süreçte sendikalarımız, çalışan kesimlerin temsilcileriyle de görüşmelerimiz olacak. Finans kesiminin temsilcileriyle yine İstanbul Finans Merkezi'nde bir toplantı planlıyoruz. Bütün bu toplantı serisinin sonucunda Eylül ayında çok daha güçlü bir orta vadeli programı kamuoyuna sunma imkanı bulacağız. İş dünyamızın bir taraftan kısa vadeli ihtiyaçlarını, sıkıntılarını dile getirdiler. Finans piyasalarıyla ilgili. Bir taraftan da daha uzun vadeli reformlarla ilgili insan kaynağı sürdürülebilir büyümeyle yeşil ekonomiye geçiş gibi dijitalleşme gibi çok önemli başlıklarda beklentilerini, reform taleplerini dile getirdiler. Ben doğrusu çok olumlu bir hava gördüm iş dünyamızda. İçinde bulunduğumuz tabii ki sıkıntılar var. Deprem gerçeği var her şeyden önce. Pandemi sonrası dünyanın bölgemizin yaşadığı sorunlar tedarik zincirinde sorunlar var. Ukrayna, Rusya savaşı gibi sorunlar var. Ama bir taraftan da seçimler sonucunda siyasi istikrarını pekiştirmiş, siyasi belirsizlikleri azaltmış bir Türkiye gerçeği var. Teknik çalışmalarla, orta vadeli programlarla birlikte teknik anlamda da öngörülebilirliği artan bir ülke var. Dolayısıyla zorluklarıyla birlikte içinde bulunduğumuz dönem fırsatlar da barındırıyor. Bu fırsatların da altını çizdiği özel sektörümüz. Biz inşallah bir taraftan zorluklarla baş ederken diğer taraftan fırsatları da değerlendirerek Türkiye yüzyılını hep birlikte kamusuyla özel sektörüyle, sivil toplumuyla inşa edeceğiz dedi.