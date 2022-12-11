Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenski ile görüştü: Tahıl koridoru farklı gıda ürünlerini kapsayabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, peş peşe Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna lideri Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-Rusya ilişkilerinin ele alındığı görüşmelerde tahıl koridoruyla ilgili de önemli gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki liderle yaptığı konuşmada da tahıl koridorunun farklı gıda ürünlerini ve diğer emtiaları kapsayacak şekilde genişletilebileceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Samsun'da yaptığı konuşmada "Rusya-Ukrayna savaşı, kim var ortada Türkiye var. Tahıl koridorunu biz açtık. Tüm dünyaya oradan tahıl gönderiyoruz. Yarın Putin ve Zelenski ile görüşüp daha neler yapabiliriz, bunları konuşacağım" diye konuşmuştu. Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Putin'in ardından Ukrayna lideri Zelenski'yle de telefonda görüştü.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDAKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenski ile görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, zorlu geçecek kış aylarında Ukrayna halkının insani yardım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da ağırladıkları Ukraynalı yetim çocuklar ve refakatçilerinden oluşan bin 33 kişilik grupla eşi Emine Erdoğan'ın yakından alakadar olduğunu belirtti.

"TAHIL KORİDORU FARKLI GIDA ÜRÜNLERİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE GENİŞLETİBİLİR"

Tahıl koridorunun farklı gıda ürünlerini ve diğer emtiaları kapsayacak şekilde genişletilebileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zaporijya Nükleer Enerji Santrali konusunda da çözüme yaklaşılmasını temenni ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin G-20 Zirvesi'nde açıkladığı barış planının hayata geçirilmesine yönelik çabalara verilebilecek katkıları da değerlendirdiklerini ifade etti.

PUTİN- ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasındaki görüşmeye ilişkin de açıklama yaptı. Açıklamaya göre görüşmede enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı, tahıl koridoru ve terörle mücadele dahil bölgesel konular değerlendirildi.

"BAŞKA EMTİANIN İHRACINA YÖNELİK ÇALIŞMALARA BAŞLAYABİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, görüşmede, ortak gayretlerle şimdiye kadar 13 milyon tonun üzerinde tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temin ettiklerini; tahıl koridoru kapsamında farklı gıda ürünlerinin ve tedrici surette başka emtianın da ihracına yönelik çalışmalara başlayabileceklerini ifade etti.

SAVAŞIN SONA ERDİRİLMESİNE YÖNELİK TEMENNİLERİNİ DİLE GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın en kısa zamanda sona erdirilmesinin samimi temennileri olduğunu dile getirdi.

ERDOĞAN, SOÇİ MUTABAKATI'NI HATIRLATTI

PKK/YPG/PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki bölücü faaliyetleri ve Türkiye'yi hedef alan terör saldırılarının devam ettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılındaki Soçi Mutabakatı'na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin önem ve öncelik arz ettiğini belirtti.