Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi İşleri Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada yüksek kira ve konut fiyatlarına karşı devlet eliyle yürütülecek yeni bir sosyal konut projesini duyurdu.

Erdoğan, "Bundan böyle kira planlamasını devlet yapacak. Vatandaşın fahiş kiralarla sömürülmesine izin vermeyeceğiz. 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edip, bu konutları devlet eliyle uygun fiyatlarla kiraya vereceğiz" dedi.

Erdoğan, projede şehit yakınları, gaziler, emekliler, üç çocuklu aileler ve engelli vatandaşlar için özel kontenjanlar ayrılacağını da duyurdu.

"PEK ÇOK YERDE ENFLASYONUN ENDİŞE KAYNAĞI OLMAKTAN ÇIKTIĞINI SÖYLEMELİYİZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"24 yıldır daima milletin rehberliğinde yürüyen, milletle aynı ufka bakan, milletin rotasından hiç çıkmayan bir siyasi hareket olarak Ekonomi İşleri Başkanlığımızın rolünü çok önemli buluyorum. Sizler bizim sahadaki gözümüz, kulağımızsınız. Sizden gelen bilgilerle parti politikalarımıza ve iktidar olarak attığımız adımlara yön veriyoruz. Bizim prensibimiz 24 yıldır hiç değişmedi.

Milletle inatlaşma olmaz. Milletin rızası dışında iş yapılmaz. Bugüne kadar ne yaptıysak hep bu hassasiyetle yaptık. Başkası gibi yukardan aşağıya dikte eden değil, her kademede istişare eden bir yaklaşımla hareket ettik. Bundan sonra da aynı çizgide siyaset yapmaya devam edeceğiz.

Biz sözlerini lafta ve rafta bırakmayan bir kadroyuz. Tam da bize yakışan bir şekilde sadece Türkiye'yi düşünüyor, Türkiye'nin menfaatleri için mücadele ediyor, Türkiye'nin geleceğini inşa ediyoruz.

Küresel ekonomi, koronavirüs salgınıyla yaşadığı şokun etkilerini hala atlatamadı. Ticaret zincirinin kırılan halkaları henüz tam manasıyla onarılamadı. Dünyada bir ara son 60-70 yılın zirvelerini gören enflasyon ile üretim ve istihdam meselesi birçok ülkenin başını ağrıtmaya devam ediyor. Pek çok yerde enflasyonun endişe kaynağı olmaktan çıktığını söyleyemeyiz. Enflasyonla mücadelede belli bir aşama kaydeden ülkeler bile tedbiri elden bırakmıyor. ABD ile Çin arasındaki tarife gerilimi küresel ekonomi üzerinde ilave bir baskı oluşturuyor. Türkiye olarak böyle bir atmosferde hem ülkemizi çatışmalardan uzak tutmaya, hem 6 Şubat felaketinin yaralarını sarmaya, hem de ekonomideki hedeflerimize ulaşmaya çalışıyoruz.

"GAZZE'NİN AYAĞA KALDIRILMASI YILLAR ALACAK"

Dün Gazze soykırımını durdurma noktasında önemli bir adım attık. Liderler olarak Mısır'da güçlü bir irade ortaya koyduk. Bugün Gazze'de buruk da olsa çocukların yüzleri gülüyor. Yardım görevlileri şükür secdesi yapıyor. Anneler iki yıl sonra ilk defa çocuklarını sokağa korkusuzca gönderebiliyor. Sadece bunları görmek bile bizim için bahtiyarlıktır.

Annesi, babası, kardeşi gözlerinin önünde canice katledilen o masum yavrular, hayatları boyunca bunu ızdırabını hep yüreklerinde hissedecek. Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması yıllar alacak. Olayın bir inşa süresi var, bir de ihya süresi var. İnşa ve ihya. Türkiye'nin üzerine burada önemli bir görev düşüyor. Tabi bunu başta ABD olmak üzere körfez ülkeleri hep birlikte görüşeceğiz ve bu konuda ne gibi adımlar atacağımızı bir karara bağlayacağız.

İki yıllık acının ardından Gazze'de ateşkesin sağlanmasını çok kıymetli buluyoruz. Hep beraber Filistin'in yaralarını sarmamız, Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmamız gerekiyor. Türkiye olarak bunun için çalışacak, bu anlayışla sürecin her aşamasını takip edeceğiz. Arzumuz, dün atılan anlamlı adımın kalıcı ve adil bir barışla taçlanmasıdır. Hiç şüphesiz bunun tek yolu da 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıdır. O güzel günleri de göreceğimize tüm kalbimle inanıyorum.

"KİRA KONUSUNDA PLANLAMAYI DEVLET YAPACAK"

2023 seçimleri sonrasında uyguladığımız ekonomi programının etkilerini görmeye başladık. Enflasyon başta olmak üzere birçok alanda kayda değer sonuçlar aldık. Önümüzde kat etmemiz gereken çok mesafe var. Birinci önceliğimiz hayat pahalılığı sorununu kökten çözmektir. Kuraklık, zirai don ve bölgesel krizler gibi kontrolümüz dışındaki engellere rağmen hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız. Halen yüksek seyreden kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili de çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Vatandaş gelsin kendisi kiraya versin ve yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün, bunlara fırsat vermeyip, devlet bu sosyal konutları kendisi kiraya verip samimi olarak ucuz kiralama sürecini biz başlatacağız. Bu çalışmayla 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Projemizde şehit yakını ve gazilerimize, emeklilerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize, engelli vatandaşlarımıza özel kontenjanlar ayıracağız.

Sosyal konutların bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız. Konut projemiz sadece sosyal politikalarda değil, enflasyonla mücadelede de elimizi güçlendirecek, tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmamıza da katkı sunacaktır.

"CHP YÖNETLİMİYOR"

Yolsuzluk operasyonları başlayınca beytülmale çöreklenmiş yankesicileri yargıdan kurtarmak için boykot diye bir şey uydurdular. Mitinglerinde markaları yuhalatmaktan, hedef göstermeye kadar her şeyi yaptılar. Fakat ne yaptılarsa muvaffak olamadılar. Boykot çağrıları hep ellerinde patladı. Amaçları milli markaları tehdit edip haraca bağlamakmış. Milletimiz artık bunların siyasi parti mi, mafya mı olduğunu karıştırır oldu.

Sayın Özel'in yönetiminde CHP siyasi parti kimliğini giderek kaybediyor. Daha önce de söyledim, CHP yönetilmiyor, dümeni kilitlenmiş gemi misali oraya buraya savruluyor. Kaptanın ise ne gemi ne yolcular umrunda.

ÖZEL'İN BRÜKSEL MİTİNGİNE TEPKİ

Yabancılara kendi ülkelerini şikayet etme alışkanlığını bir türlü bırakamadılar. Başka ülkeleri ziyaretlerinde ana muhalefet partisi gibi değil, Türkiye partisi olarak hareket edeceklerdi ama kendi ağızlarından çıkan bu sözü bile tutmadılar. CHP Genel Başkanı'nın son ziyareti fecaat oldu. Şahsımızdan bağımsız olarak söylüyorum; bu ülkenin cumhurbaşkanını batı başkentlerinde yoldaşlarına yuhalatmanın adı siyaset değil, muhalefet etmek hiç değildir."