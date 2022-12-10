Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun TOGG'u ziyaret etmeme nedenini anlattı: "O gelecekse ben gelmem" dedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOGG fabrikasını ziyaret etmemesiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce Togg'u ziyaret etmek istediğini yönetim kurulu başkanına söylüyor. Yönetim kurulu başkanı da Bay Kemal'in Togg'u ziyaret etmek istediğini söylediğinde ben de kendisine 'Fakat Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nı yanına alacaksın' dedim. O da kendisine söyleyince 'Bakan gelirse o zaman gelmem' demiş." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da gerçekleştirilen "Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e" programında açıklamalarda bulunuyor. Gündeme dair konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOGG fabrikasını ziyaret etmemesiyle ilgili yaşanan süreci de anlattı.

"DANIŞIKLI DÖVÜŞTEN YANA"

Kılıçdaroğlu'nun bu ülkede nelerin olduğundan haberi olmadığını söyleyen Erdoğan, "Önce Togg'u ziyaret etmek istediğini yönetim kurulu başkanına söylüyor. Yönetim kurulu başkanı da Bay Kemal'in Togg'u ziyaret etmek istediğini söylediğinde ben de kendisine 'Fakat Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nı yanına alacaksın' dedim. O da kendisine söyleyince 'Bakan gelirse o zaman gelmem' demiş. Danışıklı dövüşten yana. Togg'un birinci derecede sorumlusu Sanayi ve Teknoloji Bakanıdır. Bu devletin yatırımıdır, 5 tane babayiğidi bir araya getirmek suretiyle Togg'u kurduk. Samimi isen buyur, yanındaki ithal danışmanları al, bunlar da gelsin" ifadelerini kullandı.

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