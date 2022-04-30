Erdoğan'dan Twitter'ın satın alımına dair ilk yorum: Musk 44 milyar dolar verdi diye olumsuzluklar meşrulaşmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 yıl sonra gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin sorduğu " Elon Musk, bu hafta Twitter'ı satın aldı. Bazı çalışmalar yapacak. Mesela güvenilirliğini artırmak istiyor, platformu daha güvenilir hale getirmek istiyor. Türkiye'nin sosyal medya düzenlemeleriyle biraz benzerlik gösteriyor. Musk ile iletişiminiz ve Türkiye'deki sosyal medya düzenlemeleri hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan konuya olumlu yaklaşmadığını söyledi.

"GEREKEN ADIMLARI SÜRATLE ATACAĞIZ"

Sosyal medya ile ilgili yapılan yasal düzenlemelerin çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında "Sosyal medya konusunda doğrusu benim yaklaşımım olumlu değil, sosyal medyaya pek olumlu bakmıyorum. Ama sosyal medyayı bir kenara atmamız da mümkün değil. Onun için de gerekli olanı yapmamız lazım. Bu da nedir? Yasal düzenlemeler. Şu anda biz bu yasal düzenlemeleri yapmak için çalışıyoruz. Bu konuda gereken adımları süratle atacağız.

"SOSYAL MEDYA TAM MANASIYLA YALANIN OLDUĞU BİR YAPI"

Şimdi, Elon Musk 44 milyar dolar verdi diye Twitter'daki olumsuzluklar meşrulaşmaz. Örneğin Trump'ın Twitter ile ilgili mücadelesinde neler yaşandığını gördük. Ben daha önce de söylüyordum 'Twitter cıvıtır' diye. Bunun ne olduğunu da zaten yaşıyoruz. Sosyal medyada iftira derseniz iftira var, yalan derseniz yalan var. Hakikatlerin paylaşıldığı veya ulaştırıldığı değil, tam manasıyla olumsuzlukların, yalanın, yanlışın, her türlü fitnenin, fücurun olduğu bir yapı. Elon Musk burayı almış olabilir fakat bundan sonraki süreçte de biz birinci derecede ülkemizi düşünmek zorundayız. Şu anda çıkaracağımız yeni yasal düzenlemeyle bu işe bir çeki düzen vermeyi hedefliyoruz. Devlet olarak dezenformasyonla mücadele etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapacağız." ifadelerine yer verdi.