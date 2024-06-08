Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçılara müjde: Döviz bozdurma zorunluluğu %40'tan %30'a indi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi 31. Olağan Genel Kurulundaki konuşmasında ihracatçılar için döviz bozdurma zorunluluğunda düzenlemeye gittiklerini belirtti.

"DÖVİZ BOZDURMA ZORUNLULUĞUNU %30 İNDİRDİK"

"İhracatçılarımızı Türk ekonomisinin yurt dışındaki sancaktarları olarak görüyoruz" diyen Erdoğan, "Sizlere müjdeli haber vermek istiyorum. İhracatçılar için döviz bozdurma zorunluluğunu %40'tan %30'a indirdik. Bu düzenleme pazartesi gününden itibaren geçerli olacak" ifadelerine yer verdi.

"1 YILDA YAPTIĞIMIZI 1 GÜNDE YAPIYORUZ"

Konuşmasının devamında ihracat rakamlarına değinen Erdoğan, "2002'de bir haftada yaptığımız ihracatı, artık bir günde gerçekleştiriyoruz. İhracat Türk ekonomisinin lokomotifi, ihracat Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak en kestirme yoldur. 2023 yılında 48 ilimizde ilk 1000 ihracatçı firma arasına girebilecek ölçüde ihracat yapan firmamız bulunuyor. Dış ticaret açığımız yıllık bazda yüzde 47,8 düşüş gösterdi. 24,1 milyar dolarlık mayıs ayı ihracatımız, tarihin en yüksek mayıs ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçti. Tüm bakanlarımız her zaman sizin yanınızdadır. Üreticimizin ulaşamadığı hiçbir bürokrat, hiçbir siyasetçi olamaz. Halkımızla arasına mesafe koyanla biz de aramıza mesafe koymaktan çekinmeyiz. Türkiye tüketerek değil, istihdam ederek, ihracat ederek kalkınacak. Türk ürünlerinin küresel birer markaya dönüşmesine imkan sağlıyorsunuz. Kimsenin bu emeklerini boşa çıkartmayacağız" dedi.

"BAŞARI HİKAYESİNİ RAKAMLAR DA SÖYLÜYOR"

İhracatta bir başarı hikayesi yazılırken ithalatta düşüş eğiliminin devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'nin dış ticarette yazdığı başarı hikayesini sadece biz değil rakamlar da söylüyor. 2023 yılını toplam 355 milyar dolar ihracatla kapattık. 24. 1 milyar dolarlık Mayıs ayı ihracatımız, tarihin en yüksek mayıs ayı ihracatı oldu. Mayıs ayı itibariyle, yıllıklandırılmış ihracatımız 261 milyar dolar olarak rekor kırdı. İthalatımızda da düşüş eğilimi devam ediyor. Dış ticaret açığımız yıllık bazda yüzde 47.8 düşüş gösterdi. Dış ticaret açığımızdaki iyileşme sürüyor. Cari işlemler açığındaki iyileşme, ticaret ortaklarımızda toparlanma, turizm gelirlerindeki artışla çok daha iyi gerçekleşecek. 2024 sonunda mal ihracatımızı 267 milyar dolara mutlaka taşıyacağız. Bunu da son 21 yıldır olduğu gibi yine sizlerle birlikte başaracağız. İhracatçılarımıza verdiğimiz desteğin artarak devam etmesi, ekonomimize yeni bir ivme kazandırmıştır. Hazine bakanlığımız ve merkez bankamız, ihracatçılarımızın finansallarını geliştirmek için çeşitli formüller üzerinde çalışıyor" şeklinde konuştu.