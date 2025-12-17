Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Başkanı Baran'ın da aralarında bulunduğu heyeti kabul etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ın da bulunduğu heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ın da bulunduğu heyeti kabul etti.

Baran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ederek, ATO'nun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi sunduğunu aktardı.

Görüşmede, Ankara'dan yurt dışına yapılan direkt uçuşların artırılması ve Esenboğa Havalimanı'na yapılması planlanan metro hattına ilişkin önerilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edildiğini kaydeden Baran, "ATONET Akıllı Asistan projesi ile 2025 Melbourne Dünya Odalar Yarışması'nda, 41 ülkeden 83 proje arasından sıyrılarak, 'En İyi Oda İnovasyonu Projesi' kategorisinde dünya birinciliği elde etmemizden duyduğumuz gururu Cumhurbaşkanımız ile paylaştık." ifadelerini kullandı.

Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonunun, ülke geleceğine güçlü bir perspektif sunduğunu işaret ederek, ayrıca bu çerçevede üretim, istihdam ve ihracatı artırmak, ATO üyelerinin rekabet gücünü yükseltmek ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünde, Baran'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan da yer aldı.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Kamyon şoförü gazoz şişesindeki antifrizi içmesi sonucu ağır yaralandı

Gazoz sandığı içecek bambaşka bir şey çıktı! Yaşam savaşı veriyor
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif
Taraftarı heyecan bastı! Inter'in yıldızı Fenerbahçe Beko'nun maçında görüntülendi

Inter'in yıldızı İstanbul'a geldi, Fenerbahçe tribününde görüntülendi
Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece yarısı çekilen tel örgüye mahalleli isyan etti

Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece çekilen tel örgü isyan ettirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Ekranlara veda etmişti: Şener Şen'den milyonluk anlaşma!

Ekranlara veda etmişti: Şener Şen'den milyonluk anlaşma!
Tolga Karel eski eşine ateş püskürdü! 'Hakkımı helal etmiyorum'

İddialar sonrası çılgına döndü! Eski eşine ateş püskürdü
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Mahalle muhtarı torbacı çıktı

Ne günlere kaldık! Muhtarın aracından çıkanlar "Yok artık" dedirtti
title