Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Çatlasanız da patlasanız da adımlarımızı hesaplayarak atacağız
"Çatlasanız da patlasanız da adımlarımızı hesaplayarak atacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız
Erdoğan'dan net faiz mesajı!
Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
Anne Güran siyahlar içinde kürsüde! İşte karar öncesi son sözleri
Yüksel Güran, hakimi ikna etmek için mahkeme salonunda başörtüsünü çıkardı
Hakimi ikna etmek için mahkeme salonunda başörtüsünü çıkardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 bin TL, 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

22 bin 104 TL olarak açıklanan asgari ücret rakamıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehirlerde çalışan vatandaşların asgari ücretin üzerinde bir maaşa çalıştığını belirterek "Şu anda 50 bin, 60 TL asgari ücret alan işçiler var. Bunlara müdahale ediliyor mu? Hayır" ifadelerini kullandı.

Partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 bin 104 TL olarak açıklanan asgari ücret rakamıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"İŞVEREN DAHA FAZLA VERMEK İSTİYORSA..."

"Ekonomi programımızın temel gayesi milletimizin kur ve enflasyon dengesizliği sebebiyle maruz kaldığı refah kaybını en kısa sürede telafi etmektir" diyen Erdoğan, "Asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıkladık. Birileri çatladı patladı. Kusura bakmayın, çatlasanız da patlasanız da biz adımlarımızı hesaplayarak atacağız. Yüzde 30 artış enflasyon hedefinden yüksek olmasına rağmen bu bizim de içimize sinen emekçimizin alın terinin tam karşılığı olan belki birilerine göre tutar değildir ama rakam ortada görünen o ki bu hesap yerine oturdu" ifadelerine yer verdi.

"50 BİN, 60 BİN TL ASGARİ ÜCRET ALAN İŞÇİLER VAR"

Sözlerinin devamında "Yüzde 30 artık Merkez Bankası'nın 2025 enflasyon hedefinden yüksek olsa da bizim de içimize sinen tutar değil. Bu rakam en düşük tutardır. İşveren daha fazla verirse elini tutan yok" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Büyükşehirlerimizde çalışanlar asgari ücretin üzerinde çalışıyor. Şu anda 50 bin, 60 TL asgari ücret alan işçiler var. Bunlara müdahale ediliyor mu? Hayır. Dünyada ve bölgemizde yeni bir gelişme olmazsa 2025 yılı enflasyon hedefimizi tutturacağız. Asgari ücrette tarihimizin en büyük artışlarına gittik. Milletimizden sabır, metanet, ekonomi programımıza destek istiyoruz. 2025'i hedeflerimize uygun şekilde tamamlayarak, son yıllardaki sıkıntılarımızı tarihe gömeceğiz. Enflasyonu düşürerek milletimizin tamamını rahatlatacak şekilde alım gücünü artırmayı, refah seviyesini, fiyatları stabil tutarak yükseltmek istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 bin TL, 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
img

Makarnaya ödediği paraya isyan etti
img

"Çatlasanız da patlasanız da adımlarımızı hesaplayarak atacağız"
img

Ev kiralarında 3 bin liralık düşüş!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti milletvekilleri İmralı'da Öcalan ile görüşüyor
DEM Partili 2 isim İmralı'da! Beklenen görüşme başladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Aziz Yıldırım'dan taraftarı heyecandan uyutmayacak hamle
Sara Netanyahu'ya 'taciz' soruşturması! Mesajları ortaya çıktı
Netanyahu'nun eşinin mesajları ifşa oldu
Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammına ilk yorum
"Asgari ücret düşük kaldı" diyenlere 10 ülke sıraladı: Onlardan iyiyiz
Enişte ve baldızın öpüşme sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı
Reyting için bunu da yaptılar
Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
Makarnaya ödediği paraya isyan etti

Son Dakika Haberleri

Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 159. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan final bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 28 Aralık noterler çalışıyor Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 28 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 28 Aralık İstanbul nöbetçi eczaneler… HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu yağmur var mı? 28-29 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 28 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 28 ARALIK: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Kızılcık Şerbeti 82. bölüm izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.