Çukurova Belediyesi çalışanlarına deprem tazminatı ve bayram ikramiyesi müjdesi

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kurban Bayramı öncesi çalışanlarına deprem tazminatı ve bayram ikramiyesi müjdesi verdi. Başkan Çetin'in talimatı ile belediye personelinin bayramı daha mutlu geçirmesi için bayram öncesi deprem tazminatları, bayram ikramiyeleri ve ilave tediye ikramiyeleri ödenecek.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kurban Bayramı öncesi çalışanlarına deprem tazminatı ve bayram ikramiyesi müjdesi verdi. Başkan Çetin, "Fedakarca çalışan personel için ne yapsak azdır. İmkanlarımız ölçüsünde personelimiz için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile tüm çalışanlarımızın bayramını kutluyor, bayramı sağlık ve huzur içinde geçirmelerini diliyorum" dedi.

Başkan Çetin'in talimatı ile belediye personelinin bayramı daha mutlu geçirmesi için bayram öncesi deprem tazminatları, bayram ikramiyeleri ve ilave tediye ikramiyeleri ödenecek. Çetin, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Çukurova İmar AŞ bünyesinde çalışan işçilerimizin toplam 4 aylık deprem tazminatlarını ödüyoruz. Ayrıca memur ve kadrolu işçi personellerimizin de 4'üncü ay deprem tazminatları ödenecek. Bunun yanında bayram ikramiyeleri ve ilave tediye ikramiyeleri ödemeleri de yapılacak. Bu paralar, 22 Haziran Perşembe günü saat 13.00'te tüm çalışanlarımızın hesaplarında olacaktır. Güle güle harcasınlar. Fedakarca çalışan personel için ne yapsak azdır. İmkanlarımız ölçüsünde personelimiz için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile tüm çalışanlarımızın bayramını kutluyor, bayramı sağlık ve huzur içinde geçirmelerini diliyorum."